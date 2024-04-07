Тренды в пластической хирургии 2024: натуральность, минимальная инвазивность и комбинированный подход

Тренды пластической хирургии 2024

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В текущем году тенденции в пластической хирургии все больше смещаются в сторону естественности и минимально инвазивных методов. Пациенты предпочитают операции, проходящие легко и имеющие быструю реабилитацию, чтобы вернуться к обычной жизни с ощущением отдохнувшего вида. Пластический хирург Дмитрий Зимин рассказывает о главных тенденциях 2024 года.

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Одним из ключевых направлений стала блефаропластика, которая теперь проводится с учетом сохранения жировых отложений на верхнем и нижнем веке, перераспределяя их бережно, а не полностью удаляя. Эндоскопическое омоложение лица становится все более популярным благодаря использованию крошечных проколов, а результаты процедур поражают своей эффективностью.

Снижение интереса к аппаратным методам и филлерам приводит к более внимательному изучению анамнеза пациента перед операцией. Это важно для предотвращения негативных последствий и обеспечения безопасности. Рекомендуется проводить предварительное УЗИ и МРТ мягких тканей лица для выявления потенциальных проблемных зон.

Хотя некоторые операции все еще требуют традиционного подхода, хирурги стремятся сделать швы менее заметными и оттачивают мастерство в этой области. Коррекция груди остается одной из самых популярных процедур, так как она придает женщине уверенность и женственность, а спрос на естественные результаты становится все выше.

Комбинирование функциональной и эстетической коррекции становится все более популярным, особенно в случае липосакции и абдоминопластики. Теперь хирурги учитывают не только внешний вид, но и функциональные аспекты, такие как наличие диастаза и грыж, чтобы обеспечить комплексное улучшение пациентов.

Что нам готовит 2024 год? ТОП-3 ТРЕНДА В ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ!