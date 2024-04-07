Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сценаристу "Д'Артаньяна и три мушкетёра" Марку Розовскому стало плохо в одном из столичных театров
Ученые из МГУ предложили использовать полимеры в борьбе с эрозией почвы
Kia расширяет отзыв автомобилей из-за потери управления рулём
SHOT: судебные приставы объявили в розыск актера Игоря Гаспаряна
В России придумали, как из шлака сделать "вечный" кирпич
Посадите в саду цветок, похожий на брызги шампанского
Эксперты ответили, зачем кошки сбрасывают предметы со стола
Майские приключения на природе: популярные туры для активного отдыха
Стала известна причина отмены премьеры нового фильма Гая Ричи в России
Летний фитнес-комплекс: упражнения для совершенной формы

Шесть лучших упражнений, которые помогут подтянуть тело к лету

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Ищешь эффективный способ подготовить свое тело к летнему сезону без комплексов? У нас есть решение! Яна Репринцева, основательница сети фитнес-студий Reshape, представляет набор упражнений, которые помогут сделать твои мышцы сильнее и тело более подтянутым. Вот что ты должен знать:

Шесть лучших упражнений, которые помогут подтянуть тело к лету
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Оптимальный комплекс упражнений:

  • Латеральный выпад + скручивание: это упражнение развивает гибкость и силу. Становись в исходное положение, держа гантель в правой руке. Сделай глубокий вдох, отшагивая левой ногой в сторону и сгибая колено. Потянись правой рукой к левой стопе и разверни корпус влево. Затем вернись в исходное положение, скручивая корпус вправо. Повтори на обе стороны.
  • Хип-хинч: укрепляет мышцы тела и улучшает осанку. Стань с ногами на ширине плеч, держа гантели. Отведите таз назад, наклоняя корпус вперед. Вытяни руки вперед, а затем сведите локти за спиной. Вернись в исходное положение.
  • Пресс: лежа на спине, подними правую ногу и обними ее руками. Подними плечи и верхнюю часть спины, задержи на секунду, а затем вернись в исходное положение. Повтори с другой ногой.
  • Ягодичный мост: лежа на спине, согни ноги в коленях. Подними таз вверх, сохраняя прямую линию от колен до плеч. Затем опусти таз вниз и вернись в исходное положение. Для максимальной эффективности рекомендуется выполнить 12-16 повторений каждого упражнения на каждую сторону. Не забывай следить за дыханием и начинать с разминки для предотвращения травм.

 

Как БЫСТРО ПОХУДЕТЬ к ЛЕТУ - Лучшая Домашняя Тренировка от Верьёминой
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Ответная реакция англосаксов не заставила себя долго ждать: США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки в ответ на политику Китая

Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.

США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки
Максим Галкин* показал любимое видео с сыном Гарри
Алла Пугачёва обратилась к сыну Гарри: "Позвони охране, чтобы ворота открыли"
Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом
Паника в мировом сообществе: почему ученые бьют тревогу из-за антарктических льдов
Наступление армии РФ в Часов Яре, обнуление военных объектов Одессы Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Зепюр Брутян показала трогательные кадры игры Прилучного с подрастающим сыном
Тёплая вода с лимоном: как правильно сделать классический вариант знаменитой воды "для похудения"
Они готовы отдать жизнь за вас: названы породы самых верных и преданных кошек
Они готовы отдать жизнь за вас: названы породы самых верных и преданных кошек
Последние материалы
Сценаристу "Д'Артаньяна и три мушкетёра" Марку Розовскому стало плохо в одном из столичных театров
Ученые из МГУ предложили использовать полимеры в борьбе с эрозией почвы
Kia расширяет отзыв автомобилей из-за потери управления рулём
Шесть лучших упражнений, которые помогут подтянуть тело к лету
SHOT: судебные приставы объявили в розыск актера Игоря Гаспаряна
В России придумали, как из шлака сделать "вечный" кирпич
Посадите в саду цветок, похожий на брызги шампанского
Эксперты ответили, зачем кошки сбрасывают предметы со стола
Майские приключения на природе: популярные туры для активного отдыха
Стала известна причина отмены премьеры нового фильма Гая Ричи в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников