Летний фитнес-комплекс: упражнения для совершенной формы

Шесть лучших упражнений, которые помогут подтянуть тело к лету

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Ищешь эффективный способ подготовить свое тело к летнему сезону без комплексов? У нас есть решение! Яна Репринцева, основательница сети фитнес-студий Reshape, представляет набор упражнений, которые помогут сделать твои мышцы сильнее и тело более подтянутым. Вот что ты должен знать:

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Оптимальный комплекс упражнений:

Латеральный выпад + скручивание: это упражнение развивает гибкость и силу. Становись в исходное положение, держа гантель в правой руке. Сделай глубокий вдох, отшагивая левой ногой в сторону и сгибая колено. Потянись правой рукой к левой стопе и разверни корпус влево. Затем вернись в исходное положение, скручивая корпус вправо. Повтори на обе стороны.

Хип-хинч: укрепляет мышцы тела и улучшает осанку. Стань с ногами на ширине плеч, держа гантели. Отведите таз назад, наклоняя корпус вперед. Вытяни руки вперед, а затем сведите локти за спиной. Вернись в исходное положение.

Пресс: лежа на спине, подними правую ногу и обними ее руками. Подними плечи и верхнюю часть спины, задержи на секунду, а затем вернись в исходное положение. Повтори с другой ногой.

Ягодичный мост: лежа на спине, согни ноги в коленях. Подними таз вверх, сохраняя прямую линию от колен до плеч. Затем опусти таз вниз и вернись в исходное положение. Для максимальной эффективности рекомендуется выполнить 12-16 повторений каждого упражнения на каждую сторону. Не забывай следить за дыханием и начинать с разминки для предотвращения травм.

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