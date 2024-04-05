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Сухая кожа и бесполезные кремы: как обеспечить эффективное увлажнение?

Увлажняющий крем: почему он не работают и как исправить ситуацию?

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Если у вас сухая кожа, вероятно, вы уже испробовали различные увлажняющие кремы в надежде вернуть ей здоровый вид. Но что, если ничего не помогает, и кажется, что средство не действует? Дерматологи byrdie.com подсказывают, какие могут быть причины и что делать в этой ситуации.

Увлажняющий крем: почему он не работают и как исправить ситуацию?
Фото: openverse.org by AGRONAUTI is licensed under CC BY-SA 2.0.

Неправильное нанесение

Вместо того, чтобы просто мазать его по лицу, попробуйте наносить его легкими похлопывающими движениями. Это увеличит давление и поможет вашей коже лучше впитывать увлажняющие компоненты.

Недостаток отшелушивания

Также возможно, что на поверхности кожи скопилось слишком много омертвевших клеток, блокирующих впитывание увлажняющих ингредиентов. В этом случае необходимо уделить внимание процедурам отшелушивания, чтобы удалить омертвевшие клетки и обеспечить более эффективное проникновение крема.

Внимание к ингредиентам

Выбор увлажняющего средства также играет решающую роль. Дерматологи рекомендуют обращать внимание на состав, отдавая предпочтение продуктам с гиалуроновой кислотой, способной эффективно увлажнять кожу и удерживать влагу.

Подберите формулу под свой тип кожи

Кроме того, важно выбрать крем, подходящий именно для вашего типа. Если она жирная, избегайте слишком плотных и маслянных текстур, чтобы не перегрузить кожу.

Правильная последовательность

И последнее, но не менее важное — последовательность использования средств. Не забывайте ежедневно ухаживать за кожей, нанося увлажняющий крем после более легких средств, таких как сыворотка и тоник.

Следуя этим советам дерматологов, вы сможете сделать увлажнение кожи более эффективным.

Почему не работает косметика и как правильно сочетать компоненты в уходе. Начало темы.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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