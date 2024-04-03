Использования арганового масла в уходе за внешностью: преображение от головы до пят

Магия арганового масла: 10 уникальных способов улучшить кожу и волосы

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Аргановое масло, как само по себе, так и в составе с другими активными веществами, прекрасно подходит для ухода за волосами, ногтями и кожей. Девушки любят его за легкость, быстрое впитывание, богатство витаминами и антиоксидантами, а также за способность сохранять влагу. Далее мы расскажем о 10 способах использования арганового масла для оптимизации косметических процедур от mindbodygreen.com.

Фото: openverse.org by costingpro is licensed under CC BY-SA 2.0.

1. Масло для лица

Благодаря своей питательной формуле, которая не забивает поры, аргановое масло отлично подходит в качестве основы для ухода за лицом.

2. Очищающее масло

Масляное очищение стало одним из любимых методов чистки для ценителей натуральной красоты. Оно увлажняет кожу, эффективно удаляет загрязнения и поддерживает естественный уровень жирности эпидермиса.

3. Уход за кутикулой

Регулярное увлажнение кутикулы с помощью арганового масла помогает предотвратить ее сухость и растрескивание, что особенно важно для здоровых ногтей.

4. Масло для ванны

Добавьте несколько капель арганового масла в ванну, чтобы ваша кожа стала мягкой, эластичной и увлажненной.

5. Уход за секущимися кончиками

Хотя аргановое масло не может вылечить секущиеся кончики, оно помогает улучшить их внешний вид и сделать ваши волосы более здоровыми.

6. Ночной уход за волосами

Нанесите аргановое масло на волосы перед сном, наденьте шапочку для душа и оцените, как оно преобразит их к утру.

7. Использование с массажем

Параллельно с массажем лица камнем гуашша, аргановое масло обеспечивает скольжение и увлажняет кожу.

8. Натуральный хайлайтер

Создайте естественное сияние, нанеся аргановое масло на выступающие части лица.

9. Средство от угрей и шрамов

Благодаря своим противовоспалительным свойствам, аргановое масло помогает бороться с акне и шрамами от них..

10. Удержание влаги

Ежедневное применение арганового масла помогает удерживать влагу в коже, делая ее более и эластичной.

Таким образом, включение этого масла в вашу ежедневную рутины ухода за собой обеспечит вам прекрасные результаты и подарит красоту, которая будет заметна всем окружающим.

Масло аргана для волос, лица и тела