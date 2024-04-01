Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как подкармливать малину весной, чтобы получить богатый урожай
Тушёная картошка с луком в сметане: потрясающе вкусный гарнир
Туристка из России описала отдых в Болгарии как "рай для дикарей"
Бразильский журнал внес залог за Дани Алвеса в обмен на эксклюзивный материал о футболисте
Быстрая подработка в Кемеровской области обернулась мошенничеством
Портал "Слово и дело" опубликовал статистику по доходам украинских госслужащих
Россияне страхуют коллекционное оружие, картины и антикварную мебель
Анна Кузнецова: депутаты Госдумы намерены добиться возрождения "молочных кухонь"
Daily Mail: местные власти и Британии отцепили территорию свалки из-за пропажи жесткого диска с биткоинами
Пилинг и бритьё: правильная последовательность и преимущества

Пилинг тела: ключ к гладкому бритью и здоровой коже

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Пилинг тела – это важная процедура для заботы о коже, которая помогает не только сделать кожу более гладкой и мягкой, но и предотвратить раздражение после бритья. Но когда лучше проводить отшелушивание и какие преимущества она приносит? Давайте разберемся в деталях с экспертами realsimple.com.

Пилинг тела: ключ к гладкому бритью и здоровой коже
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by vad_0807 is licensed under is licensed under CC BY-SA 2.0

Когда лучше делать пилинг?

Эксперты рекомендуют отшелушивать кожу перед бритьем, чтобы обеспечить более эффективное удаление волос и предотвратить появление царапин. Это также помогает уменьшить количество вросших волос и раздражение кожи после бритья.

Какие преимущества имеет пилинг тела?

Пилинг помогает сохранить кожу молодой и здоровой, уменьшает появление прыщей, разглаживает текстуру эпидермиса, помогает продуктам лучше впитываться и облегчает бритье.

Как часто следует проводить пилинг тела?

Мягкие отшелушивающие средства, такие как микро-скрабы или мочалки, можно использовать ежедневно. Химические средства, содержащие AHA, BHA или ферменты, лучше всего использовать раз в неделю. А интенсивный физический пилинг следует проводить не чаще, чем раз в неделю, чтобы избежать раздражения и сухости кожи.

Помните об увлажнении после пилинга и бритья, чтобы ваша кожа оставалась здоровой и красивой.

6 приемов, которые помогают реже брить ноги
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний

Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.

Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Клещи боятся некоторых ароматов
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Это вам за Ил-76! Кто "подставил" американский экипаж ЗРК Patriot под русские ракеты
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
На Украине не верят, что Харьков будет взят ВС РФ. Но факты говорят об обратном Любовь Степушова Народному артисту Михаилу Ульянову установили памятник Анжела Якубовская Цари невысоко ценили оперу "Жизнь за царя" Сергей Лебедев
7 упражнений для плоского живота, для выполнения которых вам понадобится только стена
Постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается: "Утром два варёных яйца всмятку"
Отец Децла раскритиковал Петросяна, ставшего многодетным отцом в 78-лет
Отец Децла раскритиковал Петросяна, ставшего многодетным отцом в 78-лет
Последние материалы
Граждане Средней Азии подозреваются в подготовке теракта в Стамбуле по заданию ИГИЛ*
Ольгу Орлову пристыдили за равнодушие и юмор на фоне смерти Либерж Кпадону
Автоэксперт Светлов: без даты стажа в правах его можно потерять
Лимит на беспошлинный ввоз товаров в Россию остался без изменений
Чем обогатить почву перед посадкой растений
Посадите в саду изысканный котовник
Боррель: прошедшие выборы в Турции способствуют сближению Турции и ЕС
Эссенции красоты: что это и зачем
"Союзмультфильм" откроет в столице квартиру Дяди Фёдора
Представитель НАОРЦ Решетников заявил, что Россия готова к отказу от импортного корма для питомцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников