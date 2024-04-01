Пилинг и бритьё: правильная последовательность и преимущества

Пилинг тела: ключ к гладкому бритью и здоровой коже

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Пилинг тела – это важная процедура для заботы о коже, которая помогает не только сделать кожу более гладкой и мягкой, но и предотвратить раздражение после бритья. Но когда лучше проводить отшелушивание и какие преимущества она приносит? Давайте разберемся в деталях с экспертами realsimple.com.

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Когда лучше делать пилинг?

Эксперты рекомендуют отшелушивать кожу перед бритьем, чтобы обеспечить более эффективное удаление волос и предотвратить появление царапин. Это также помогает уменьшить количество вросших волос и раздражение кожи после бритья.

Какие преимущества имеет пилинг тела?

Пилинг помогает сохранить кожу молодой и здоровой, уменьшает появление прыщей, разглаживает текстуру эпидермиса, помогает продуктам лучше впитываться и облегчает бритье.

Как часто следует проводить пилинг тела?

Мягкие отшелушивающие средства, такие как микро-скрабы или мочалки, можно использовать ежедневно. Химические средства, содержащие AHA, BHA или ферменты, лучше всего использовать раз в неделю. А интенсивный физический пилинг следует проводить не чаще, чем раз в неделю, чтобы избежать раздражения и сухости кожи.

Помните об увлажнении после пилинга и бритья, чтобы ваша кожа оставалась здоровой и красивой.

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