Экономное решение: пять услуг в салоне за сумму до 2500 рублей

Часто при выборе между домашними процедурами ухода за собой и походами в салон первое предпочтение уделяется уходу дома. Это из-за экономии времени и денег, которые можно потратить на другие приятные покупки. Однако важно баловать себя иногда, и редакция готова поделиться способами, как совместить приятное с полезным.
Фото: Нейросеть Шедеврум
В салоне "Москвичка" предлагается 15-минутная процедура коррекции морщин за 1500 рублей. Она подходит для всех типов кожи и использует систему "игла-лазер", которая быстро разглаживает морщины, повышая тонус кожи и стимулируя синтез коллагена и эластина.
"Золотой уход" для волос от ORIBE в студии PEACH стоит 2000 рублей. Это 25-минутная процедура, включающая в себя применение 19 редких масел и экстрактов для питания и восстановления волос.
В салоне "The face Only" проводится массаж лица "On The Run" за 2500 рублей. Эта процедура занимает 35 минут и помогает устранить отеки и выравнять контуры лица.
За 1400 рублей в студии "Keep Looking" предлагается альгинатная маска для лица, шеи и зоны декольте, делающая кожу увлажненной и сияющей.
В "Nail sunny & beauty Москва Сити" за 1500 рублей проводится моделирующий массаж лица с использованием немецкой косметики Ясмен, который активизирует клеточную работу и устраняет отеки.
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