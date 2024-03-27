Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Манная каша на молоке в мультиварке: готовить проще, чем в кастрюле
Диетолог советует есть белковые продукты на завтрак для похудения
Египет надеется принять больше туристов из России
Комментатор Орлов: в России плохие тренеры на всех уровнях
Откуда пошла мысль о том, что кошки отгоняют злых духов
Первые работы на грядках клубники ранней весной
Было предложено увеличить на треть плату за электричество в России
Nature Communications: бактерии чувствуют вред, наносимый их родственникам
Валерия Чекалина назвала образ Ким Кардашьян своим "луком на День России"
Разоблачаем мифы о красоте: правда о бритье, морщинах и варикозе

Раскрываем правду: семь распространенных мифов о красоте, которые следует развеять

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Существует множество распространенных мифов о красоте, которые могут ввести в заблуждение. Давайте вместе с realsimple.com рассмотрим некоторые из них и проясним, насколько они соответствуют действительности.

Раскрываем правду: семь распространенных мифов о красоте, которые следует развеять
Фото: Flickr: Ава Удивила by Дэн Дзен is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Миф №1: После бритья волосы становятся гуще и темнее

Это миф, который часто рассказывают, но на самом деле он не имеет под собой научного обоснования. Рост волос зависит от фолликула, а не от того, как часто вы бреетесь. Оно просто создают иллюзию что волос стал толще потому что, лезвие срезает их в самой широкой части.

Миф №2: Улыбка вызывает появление морщин вокруг глаз

На самом деле не улыбка, а прищуривание глаз может привести к появлению морщин. Гусиные лапки вокруг глаз чаще появляются у людей с тонкой светлой кожей и часто связаны с воздействием солнечных лучей.

Миф №3: Генетика определяет выпадение волос

Хотя генетика играет определенную роль в состоянии ваших волос, основные факторы, влияющие на их потерю, связаны с образом жизни и гормональными изменениями.

Миф №4: Поры можно сузить

К сожалению, размер пор определяется генетически и не может быть изменен. Однако правильный уход за кожей может уменьшить  их видимость и предотвратить расширение из-за закупоривания и воздействия ультрафиолетовых лучей.

Миф №5: Удаление родинок приводит к их росту

Удаление родинок не влияет на их дальнейший рост, но новые метки могут появляться в любом случае из-за наследственности и других факторов. Важно следить за состоянием кожи и обращаться к врачу при необходимости.

Миф №6: Недостаток сна вызывает темные круги под глазами

Хотя недостаточный сон может усугубить появление темных кругов под глазами, основные причины этого явления связаны с генетикой, вредными привычками и воздействием окружающей среды на кожу.

Миф №7: Скрещивание ног вызывает варикозное расширение вен

Скрещивание ног не является основной причиной варикозного расширения вен. Это состояние чаще всего связано с генетическими факторами и другими влияющими на кровообращение условиями.

Становятся ли волосы ТОЛЩЕ И ГУЩЕ от БРИТЬЯ? — Научпок
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"

Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.

В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
На предстоящий концерт группы "Пикник" раскупили все билеты
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности Дмитрий Плотников Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
9 преимуществ подтягиваний. Бросьте вызов силе тяжести и нарастите силу и мускулатуру
Рассказываем о том, как сохранить здоровье вишни весной с помощью обрезки
Сводка с фронта: в Киеве уничтожено руководство СБУ, зачищаются лесопосадки у Часов Яра
Сводка с фронта: в Киеве уничтожено руководство СБУ, зачищаются лесопосадки у Часов Яра
Последние материалы
Манная каша на молоке в мультиварке: готовить проще, чем в кастрюле
Египет надеется принять больше туристов из России
Диетолог советует есть белковые продукты на завтрак для похудения
Комментатор Орлов: в России плохие тренеры на всех уровнях
Откуда пошла мысль о том, что кошки отгоняют злых духов
Раскрываем правду: семь распространенных мифов о красоте, которые следует развеять
Первые работы на грядках клубники ранней весной
Было предложено увеличить на треть плату за электричество в России
Nature Communications: бактерии чувствуют вред, наносимый их родственникам
Валерия Чекалина назвала образ Ким Кардашьян своим "луком на День России"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников