Загадка в стиле: как можно нарядиться так, чтобы подчеркнуть свою талию в выигрышном свете?

Вопрос на миллион: как выигрышно подчеркнуть талию с помощью одежды

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мечты многих девушек оказаться наравне с Хейли Бибер и Сидни Суини в мире моды и красоты не угасают. Обе эти звезды, кроме всего прочего, характеризуются слабо выраженной талией и фигурой типа "Перевернутый треугольник". Стилисты, работающие с ними, смогли мастерски подчеркнуть их достоинства и умело скрыть недостатки. Вопрос, как создать визуальный эффект более стройной талии с помощью одежды, остается актуальным, и мы собрали шесть полезных советов, которые помогут в этом.

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Используй корсеты и топы на шнуровке для подчеркивания талии. Добавь в образ широкий ремень с крупной пряжкой, чтобы создать акцент на талии. Предпочитай одежду с высокой посадкой, чтобы удлинить ноги и подчеркнуть талию. Обрати внимание на юбки А-силуэта, такие как плиссированные миди и юбки-баллоны, которые также эффективно подчеркивают талию. Отдавай предпочтение брюкам свободного кроя с высокой посадкой, чтобы создать баланс между верхней и нижней частью тела.

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