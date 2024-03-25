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Загадка в стиле: как можно нарядиться так, чтобы подчеркнуть свою талию в выигрышном свете?

Вопрос на миллион: как выигрышно подчеркнуть талию с помощью одежды

1:04
Моя семья » Красота и стиль

Мечты многих девушек оказаться наравне с Хейли Бибер и Сидни Суини в мире моды и красоты не угасают. Обе эти звезды, кроме всего прочего, характеризуются слабо выраженной талией и фигурой типа "Перевернутый треугольник". Стилисты, работающие с ними, смогли мастерски подчеркнуть их достоинства и умело скрыть недостатки. Вопрос, как создать визуальный эффект более стройной талии с помощью одежды, остается актуальным, и мы собрали шесть полезных советов, которые помогут в этом.

Вопрос на миллион: как выигрышно подчеркнуть талию с помощью одежды
Фото: openverse.org by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.
  1. Используй корсеты и топы на шнуровке для подчеркивания талии.
  2. Добавь в образ широкий ремень с крупной пряжкой, чтобы создать акцент на талии.
  3. Предпочитай одежду с высокой посадкой, чтобы удлинить ноги и подчеркнуть талию.
  4. Обрати внимание на юбки А-силуэта, такие как плиссированные миди и юбки-баллоны, которые также эффективно подчеркивают талию.
  5. Отдавай предпочтение брюкам свободного кроя с высокой посадкой, чтобы создать баланс между верхней и нижней частью тела.

 

12 Способов "Сделать" Талию с Помощью Одежды!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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