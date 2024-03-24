Без использования филлеров и домашних рецептов: список из пяти надежных средств для придания объема губам

Без филлеров и народных рецептов: топ-5 проверенных средств для увеличения губ

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Увеличение объема губ с использованием филлеров — это личное решение каждого, но использование народных рецептов с красным перцем или другими ингредиентами не рекомендуется. Вместо этого, стоит обратить внимание на блески для губ, праймеры и сыворотки с эффектом увеличения. Эти продукты не только увеличивают объем губ, но и увлажняют и защищают их от негативного воздействия окружающей среды. В современных тенденциях ухода за собой ценится индивидуальность и принятие собственного облика, а не стремление к идеалу, подобному знаменитостям. Редакция порекомендовала следующие продукты:

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Блеск для губ Lip Maximizer, Dior Addict от Dior, который помимо идеального цвета и ухаживающих свойств также придает губам легкий объем и обладает стойкостью. Праймер для губ Kisskiss Lip Lift от Guerlain, который делает губы ровными, гладкими и более объемными, а также создает идеальную основу для нанесения помады. Сыворотка Lip Volumizer от La Mer, которая мгновенно увлажняет и увеличивает объем губ, обогащена антиоксидантами и ухаживающими компонентами. Двустороннее средство для губ Sugar&Butter от Jane Iredale, которое отшелушивает кожу губ и увеличивает их объем, придавая легкий естественный оттенок. Сыворотка для губ Lip Fill Up Serum от J: ON, содержащая экстракты маточного молочка, прополиса и меда, которая увлажняет и питает губы, а также добавляет им легкий объем.

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