Средства, которые помогут ногам после продолжительных прогулок или танцев в высоких каблуках

Выбор кремов для ног становится важным, особенно если вы собираетесь вести активный образ жизни этим летом, делая ежедневные прогулки или занимаясь хайкингом или танцами на каблуках. Однако, не все кремы одинаково эффективны. Мы отобрали несколько оптимальных вариантов, обладающих увлажняющими, питательными и охлаждающими свойствами, а также приятным ароматом цитрусовых и трав.
Фото: https://thefashiontag.com/
Крем для ног Shea Butter от L'Occitane: этот бестселлер содержит 15% масла ши и эфирное масло лаванды, обеспечивая увлажнение, питание и успокаивающий эффект для кожи ног. Он также помогает заживить трещины и предотвратить образование мозолей.
Крем Deadsea Mud Dermud Intensive Foot Cream от Ahava: содержащий натуральную минеральную грязь Мертвого моря, этот крем восстанавливает и смягчает кожу, а также снимает боль в ногах, делая уход за собой похожим на SPA-ритуал.
Foot Beauty Cream от Caudalie: содержащий масло виноградных косточек и карите, этот крем обладает маслянистой текстурой, которая мгновенно впитывается, делая кожу ног гладкой и нежной, а также имеет свежий аромат мяты и цитрусовых.
Foot Balm от Weleda: содержащий экстракты розмарина, календулы и миры, а также оливковое масло и натуральную глину, этот крем успокаивает, питает и охлаждает кожу ног, предотвращая появление мозолей и обеспечивая ощущение свежести.
No.197 Peppermint, Patchouli от L: A Bruket: с увеличенной концентрацией кокосового масла и масла ши, этот крем обладает питательными и антисептическими свойствами, а также охлаждающим эффектом благодаря лаванде, пачули и перечной мяте.
Cold Cream Marine от Thalgo: этот крем с охлаждающим действием рекомендуется использовать утром и вечером, оставляя ощущение свежести на коже благодаря аромату зеленых листьев, персика и белого мускуса.
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