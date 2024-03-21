Пять средств для пилинга кожи головы, которые помогут сохранить волосы чистыми на дольший срок

Пилинг для кожи головы стал неотъемлемой частью нашей ежедневной рутины ухода за кожей, предоставляя эффективное очищение, удаление ороговевших клеток, улучшение кровообращения и продление чистоты волос. В этой подборке мы делимся нашими любимыми средствами, которые помогают сохранить свежесть волос на дольший срок.
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Гиалуроновый пилинг для глубокого очищения кожи головы Librederm из линейки Hyalumax не только освежает кожу головы, но и стимулирует рост волос благодаря нежной текстуре без скрабирующих частиц, дополненной АНА-кислотами.
Пилинг для кожи головы Scalp Scaling Spa от Lador известен своим удобным форматом и эффективным результатом, обеспечивая ощущение чистоты и свежести кожи головы.
Миндально-аминокислотный пилинг для кожи головы Nano Organic мягко отшелушивает кожу, стимулируя метаболизм и увлажняя кожу благодаря комплексу миндальной, гликолевой и молочной кислот.
Пилинг для кожи головы от Prosto Cosmetics не только нормализует работу сальных желез, но и помогает бороться с себорейным дерматитом, обеспечивая деликатное очищение и питание волосяных луковиц.
Сахарный скраб для кожи головы от Marlies Moller с гелевой текстурой и отшелушивающими сахарными частицами в составе деликатно очищает кожу головы и подходит для ежедневного применения перед мытьем волос.
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КАК ПРОДЛИТЬ ЧИСТОТУ ВОЛОС/КАК ПЕРЕСТАТЬ МЫТЬ ГОЛОВУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ/Солевой пилинг для кожи головы
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