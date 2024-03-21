Пять средств для пилинга кожи головы, которые помогут сохранить волосы чистыми на дольший срок

Пять пилингов для кожи головы, которые помогут продлить чистоту волос

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пилинг для кожи головы стал неотъемлемой частью нашей ежедневной рутины ухода за кожей, предоставляя эффективное очищение, удаление ороговевших клеток, улучшение кровообращения и продление чистоты волос. В этой подборке мы делимся нашими любимыми средствами, которые помогают сохранить свежесть волос на дольший срок.

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Гиалуроновый пилинг для глубокого очищения кожи головы Librederm из линейки Hyalumax не только освежает кожу головы, но и стимулирует рост волос благодаря нежной текстуре без скрабирующих частиц, дополненной АНА-кислотами.

Пилинг для кожи головы Scalp Scaling Spa от Lador известен своим удобным форматом и эффективным результатом, обеспечивая ощущение чистоты и свежести кожи головы.

Миндально-аминокислотный пилинг для кожи головы Nano Organic мягко отшелушивает кожу, стимулируя метаболизм и увлажняя кожу благодаря комплексу миндальной, гликолевой и молочной кислот.

Пилинг для кожи головы от Prosto Cosmetics не только нормализует работу сальных желез, но и помогает бороться с себорейным дерматитом, обеспечивая деликатное очищение и питание волосяных луковиц.

Сахарный скраб для кожи головы от Marlies Moller с гелевой текстурой и отшелушивающими сахарными частицами в составе деликатно очищает кожу головы и подходит для ежедневного применения перед мытьем волос.



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