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Простая процедура для идеальных волос: горячая тюрбан-терапия в домашних условиях

Горячая тюрбан-терапия: ключ к здоровым волосам

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Горячая тюрбан-терапия – это инновационный метод ухода за вашими локонами от beautyglimpse.com, Суть процедуры заключается в нанесении натуральных масел на кожу головы и волосы, а затем оборачивании головы горячим влажным полотенцем, создавая эффект бани. Этот процесс позволяет маслам проникнуть глубже в структуру волоса и кожу головы, улучшая их состояние и стимулируя рост.

Горячая тюрбан-терапия: ключ к здоровым волосам
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как провести горячую тюрбан-терапию дома?

Ингредиенты:

  • Касторовое масло
  • Оливковое масло
  • Кукурузное масло
  • Кокосовое масло
  • Горячая вода
  • Полотенце

Шаги процедуры:

Смешайте касторовое, оливковое, кукурузное и кокосовое масла в равных пропорциях. Нагрейте смесь и дайте ей немного остыть. Нанесите масла на кожу головы, массируя ее кончиками пальцев. Оставьте на несколько часов или лучше на ночь. Затем оберните голову горячим влажным полотенцем в виде тюрбана и оставьте на 15-20 минут. После этого тщательно промойте волосы шампунем.

Преимущества горячей тюрбан-терапии:

  • Улучшает состояние кожи головы.
  • Питает и увлажняет пряди.
  • Укрепляет волосы и способствует их росту.
  • Делает локоны блестящими и здоровыми.
  • Улучшает усвоение питательных веществ.

Попробуйте горячую тюрбан-терапию уже сегодня и наслаждайтесь здоровыми и красивыми волосами!

ВОЛОСЫ РАСТУТ КАК ЧЕКНУТЫЕ 👍ОТ ГОРЯЧЕГО МАСЛА и АЮРВЕДИЧЕСКОГО Массажа!
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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