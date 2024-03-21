Освежающий уход: рецепт охлаждающего геля из огурца для кожи вокруг глаз

Охлаждающий гель из огурца - простое и эффективное натуральное средство для ухода за кожей вокруг глаз. Этот простой и эффективный рецепт от beautyglimpse.com придаст усталым глазам свежесть, снимет отеки и улучшит упругость кожи. Достаточно иметь лишь огурец и несколько минут времени для приготовления этого удивительного средства.
Вам потребуется:
Нарежьте огурец на кусочки, не снимая кожуры. Даже один среднего размера овощ будет достаточен для приготовления геля для глаз. Если кожура огурца толстая, порежьте его тонкими круглыми ломтиками. Затем смешайте кусочки огурца в блендере или соковыжималке до получения густой массы или клейкой жидкости. Ваш охлаждающий гель готов к использованию.
Просто нанесите гель вокруг глаз, оставьте на несколько минут и тщательно смойте. Это полностью натуральное средство без искусственных добавок и его можно хранить в холодильнике.
А если вам нужны еще большие результаты, вы можете добавить некоторые дополнительные ингредиенты, такие как алоэ вера, мед или зеленый чай.
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