Освежающий уход: рецепт охлаждающего геля из огурца для кожи вокруг глаз

Охлаждающий гель из огурца: простой рецепт для свежего взгляда

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Охлаждающий гель из огурца - простое и эффективное натуральное средство для ухода за кожей вокруг глаз. Этот простой и эффективный рецепт от beautyglimpse.com придаст усталым глазам свежесть, снимет отеки и улучшит упругость кожи. Достаточно иметь лишь огурец и несколько минут времени для приготовления этого удивительного средства.

Фото: openverse by Rickydavid is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Как приготовить охлаждающий гель?

Вам потребуется:

1 огурец (любого размера)

Блендер или соковыжималка

Нарежьте огурец на кусочки, не снимая кожуры. Даже один среднего размера овощ будет достаточен для приготовления геля для глаз. Если кожура огурца толстая, порежьте его тонкими круглыми ломтиками. Затем смешайте кусочки огурца в блендере или соковыжималке до получения густой массы или клейкой жидкости. Ваш охлаждающий гель готов к использованию.

Просто нанесите гель вокруг глаз, оставьте на несколько минут и тщательно смойте. Это полностью натуральное средство без искусственных добавок и его можно хранить в холодильнике.

Преимущества этого геля

Успокаивает раздраженные глаза. Сокращает отеки под глазами и повышает упругость кожи. Увлажняет кожу. Снижает воспаление глаз. Освежает и делает глаза более яркими. Осветляет и уменьшает темные круги вокруг глаз.

А если вам нужны еще большие результаты, вы можете добавить некоторые дополнительные ингредиенты, такие как алоэ вера, мед или зеленый чай.

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