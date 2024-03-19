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Защита от солнечных лучей (SPF), антиоксиданты и другие правила, которые помогают сохранить молодость кожи, часто остаются незамеченными

SPF, антиоксиданты и другие правила для продления молодости, о которых мы порой забываем

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Мы не можем остановить время, но сохранение молодости кожи в наших силах. Эксперты по косметологии и дерматологии подчеркивают, что регулярный уход за кожей может значительно уменьшить признаки старения. Они напоминают о ключевых анти-эйдж правилах, которые, хотя и просты, но действительно эффективны.

SPF, антиоксиданты и другие правила для продления молодости, о которых мы порой забываем
Фото: openverse.org by tommerton2010 is licensed under CC BY 2.0.

Солнцезащитный фактор (SPF)

Экспозиция к солнечному излучению является основной причиной возрастных изменений кожи, таких как морщины и гиперпигментация. Даже находясь в помещении, солнечные лучи могут негативно влиять на кожу, ускоряя процессы старения. Поэтому использование средств с SPF является обязательным для защиты кожи.

Антиоксиданты

Антиоксиданты играют важную роль в борьбе с признаками старения кожи, помогая сохранить ее упругость и гладкость. Витамин С, ниацинамид и ретинол являются наиболее эффективными антиоксидантами, которые можно найти в косметических средствах.

Увлажнение

Регулярное увлажнение кожи как изнутри, так и снаружи, помогает сохранить ее молодость и здоровье. Важно поддерживать оптимальный уровень влаги, что способствует улучшению ее текстуры и упругости.

Правильное питание

Питание играет ключевую роль в здоровье кожи. Предпочтение здоровым продуктам, богатым антиоксидантами и питательными веществами, помогает сохранить кожу молодой и сияющей.

Качественный сон

Сон играет важную роль в регенерации кожи. Недостаточное количество сна и его низкое качество могут негативно сказаться на состоянии кожи, ускоряя процессы старения.

Управление стрессом

Стресс оказывает отрицательное влияние на состояние кожи, увеличивая уровень кортизола и способствуя появлению морщин и других признаков старения. Практика методов релаксации и управление стрессом помогают сохранить кожу молодой и здоровой.

 

Антиоксиданты - природные источники продления молодости
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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