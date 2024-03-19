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Защита от солнечных лучей для губ: почему это необходимо и какие продукты лучше всего применять

SPF для губ — почему это важно и какие средства использовать

1:55
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Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько подчеркивает, что защите губ нужно уделять не меньше внимания, чем защите лица, поскольку в губах практически нет меланина, делая их особенно уязвимыми. Игнорирование защиты может привести к сухости и образованию микротрещин. Рекомендуется использовать специальные бальзамы и помады перед выходом на солнце, обращая внимание на состав, где важны витамины А, Е, F, экстракты лечебных трав и сок алоэ.

SPF для губ — почему это важно и какие средства использовать
Фото: openverse.org by roe_utena is licensed under CC BY 2.0.

Обычные солнцезащитные средства лучше не применять, так как они не предназначены для ухода за более нежной кожей губ и могут содержать компоненты, вредные при попадании во рту. Уровень SPF защиты должен быть не менее 15.

Рассмотрим некоторые продукты, специально предназначенные для защиты губ от солнечных лучей:

  1. Увлажняющий бальзам для губ Carmex SPF 15, который не только увлажняет и разглаживает губы, но и содержит SPF-фильтр для защиты от солнечного излучения. Представлен в нескольких вариантах ароматов.
  2. Бальзам для губ Blistex SPF 15, не содержащий вредных компонентов, а также направленный на увлажнение, питание и восстановление кожи губ с помощью активных ингредиентов и SPF фильтра.
  3. Бальзам для губ Lip Balm SPF 15 от Bobbi Brown, который быстро возвращает губам ощущение комфорта и защищает их от негативных факторов окружающей среды. Однако упаковка не гигиенична.
  4. Стик для губ Bariesun SPF30 от Uriage, содержащий пчелиный воск, масло ши и масло зародышей пшеницы, а также SPF-фильтр 30. Водостойкий, поэтому подходит для использования на пляже.
  5. Увлажняющий бальзам для губ Карите SPF30 от L'Occitane, основанный на масле карите, который хорошо справляется с сухостью губ и может использоваться круглый год.
ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ SPF / ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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