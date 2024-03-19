Защита от солнечных лучей для губ: почему это необходимо и какие продукты лучше всего применять

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько подчеркивает, что защите губ нужно уделять не меньше внимания, чем защите лица, поскольку в губах практически нет меланина, делая их особенно уязвимыми. Игнорирование защиты может привести к сухости и образованию микротрещин. Рекомендуется использовать специальные бальзамы и помады перед выходом на солнце, обращая внимание на состав, где важны витамины А, Е, F, экстракты лечебных трав и сок алоэ.
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Обычные солнцезащитные средства лучше не применять, так как они не предназначены для ухода за более нежной кожей губ и могут содержать компоненты, вредные при попадании во рту. Уровень SPF защиты должен быть не менее 15.
Рассмотрим некоторые продукты, специально предназначенные для защиты губ от солнечных лучей:
Увлажняющий бальзам для губ Carmex SPF 15, который не только увлажняет и разглаживает губы, но и содержит SPF-фильтр для защиты от солнечного излучения. Представлен в нескольких вариантах ароматов.
Бальзам для губ Blistex SPF 15, не содержащий вредных компонентов, а также направленный на увлажнение, питание и восстановление кожи губ с помощью активных ингредиентов и SPF фильтра.
Бальзам для губ Lip Balm SPF 15 от Bobbi Brown, который быстро возвращает губам ощущение комфорта и защищает их от негативных факторов окружающей среды. Однако упаковка не гигиенична.
Стик для губ Bariesun SPF30 от Uriage, содержащий пчелиный воск, масло ши и масло зародышей пшеницы, а также SPF-фильтр 30. Водостойкий, поэтому подходит для использования на пляже.
Увлажняющий бальзам для губ Карите SPF30 от L'Occitane, основанный на масле карите, который хорошо справляется с сухостью губ и может использоваться круглый год.
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