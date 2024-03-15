Как корректный выбор подушки способен повысить уровень здоровья кожи

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Как правильная подушка может улучшить состояние кожи

1:28
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Выставление комфортной температуры в спальне, рекомендованной Американской национальной ассоциацией сна в 18°C, отложение телефона, и выбор постельного белья из длинноволокнистого 100% хлопка представляют собой важные шаги для подготовки к сну. Кроме того, правильный выбор подушки играет значительную роль в улучшении состояния кожи.

Как правильная подушка может улучшить состояние кожи
Фото: commons.wikimedia. org by Keithmenorm is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Существует два типа морщин: мимические и морщины сна, последние возникают из-за деформации кожи во время контакта с подушкой во время сна, что может привести к появлению морщин и отеков по утрам. Подушка должна обеспечивать правильное положение позвоночника и шеи во время сна, чтобы предотвратить напряжение и судороги.

Создатели подушки Beauty Sleep обращались к опытным ортопедам, специалистам по сну и косметологам, чтобы разработать подушку, которая поддерживает правильное положение тела и минимизирует деформацию кожи. Подушка имеет выемки с каждой стороны, чтобы обеспечить комфортный сон на боку, и "утопленную" зону по центру для сна на спине. Кроме того, подушка оснащена валиком поддержки шеи для правильного положения тела.

Материал наволочки Beauty Sleep, известный как Тенсел, создан из волокон эвкалиптового дерева, обладает приятной тактильностью и антибактериальными свойствами. Для предотвращения размножения пылевых клещей и бактерий внутри подушки, в её состав добавлены ионы серебра.


КАК ПРАВИЛЬНО СПАТЬ: Полезные советы невролога о подушках
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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