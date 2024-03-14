Какая процедура может окончательно освободить вас от пота и неприятного запаха?

Какая процедура избавит вас от пота и неприятного запаха навсегда

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мокрые пятна и следы пота на одежде — не самый привлекательный аксессуар. Эта проблема актуальна в любое время года, особенно ближе к теплым летним дням, когда она становится особенно ощутимой, мешая носить стильные топы и легкие платья.

Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Вопрос избавления от чрезмерного потоотделения и неприятного запаха давно волнует многих. Сегодня многие эксперты считают, что антиперспиранты с солью алюминия и триклозаном могут негативно влиять на здоровье, даже провоцируя раковые клетки и нарушая микрофлору кожи.

Существуют и более радикальные методы борьбы с повышенным потоотделением, такие как хирургическое вмешательство, но они часто сопряжены с риском осложнений и требуют длительного восстановления.

Однако современная наука предлагает новый и уникальный метод борьбы с потоотделением — процедуру Miradry ® ! Это аппаратная методика, которая использует энергию Microwave ® для деградации апокринновых и эккринновых желез, а также волосяных фолликулов в области подмышечной впадины, что навсегда избавляет от пота, запаха и волос в этой области.

Процедура Miradry ® длится всего несколько часов и выполняется с местной анестезией, без болезненных ощущений. Уже после первой процедуры можно заметить уменьшение потоотделения, и в редких случаях может потребоваться повторная процедура для усиления эффекта.

Хотя метод Miradry ® считается одним из самых эффективных и безопасных, у него есть некоторые противопоказания, о которых стоит узнать заранее. Но в целом специалисты считают этот метод одним из наиболее эффективных способов борьбы с повышенным потоотделением в подмышечных областях.

3 сильнейших способа избавиться от запаха пота под мышками