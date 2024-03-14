Шесть упражнений, которые помогут облегчить дискомфорт в области поясницы

Шесть упражнений, которые помогут справиться с болями в пояснице

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Персональный тренер Юлия Маевская поделилась причинами появления болей в пояснице и предложила вид активности, который поможет справиться с этим дискомфортом.

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Боли в пояснице могут быть вызваны различными факторами, не обязательно связанными с проблемами опорно-двигательного аппарата. Они могут быть результатом заболеваний внутренних органов, таких как почки, желудочно-кишечный тракт или половые органы. У женщин также могут возникать боли в поясничной области во время менструации. Однако наиболее распространенной причиной являются травмы и нарушения в опорно-двигательном аппарате, такие как защемление нервных корешков, радикулит, смещение дисков и грыжа.

Существуют также другие распространенные причины, такие как сколиоз, воспаление дисков, опухоль и артроз. При регулярных болях в поясничной области рекомендуется немедленно обратиться к врачу для диагностики и назначения лечения.

Для уменьшения болевых ощущений рекомендуется выполнение комплекса упражнений. Один из них — поза "зародыша", которая помогает расслабить мышцы. Еще одно упражнение — боковые скручивания с согнутыми коленями, которые позволяют укрепить мышцы корсета и улучшить гибкость позвоночника. Другой вариант — боковые скручивания с прямыми ногами, способствующие растяжению позвоночника и улучшению дыхательной функции.

Также рекомендуется выполнение упражнения "Супермен", направленного на растяжение позвоночника, а также скручивания с согнутыми ногами, улучшающие кровообращение и подвижность позвоночника.

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