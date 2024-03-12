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Наиболее распространённые заблуждения об эстетической хирургии

Самые популярные мифы о пластической хирургии

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Популярные мифы о пластической хирургии часто приводят к недопониманию и неверным представлениям. Важно разобраться в них и прекратить верить в множество ошибочных утверждений.

Самые популярные мифы о пластической хирургии
Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain

Миф №1

Пластика вызывает привыкание Неправильно считать, что пластические операции вызывают привыкание у всех. Это может происходить лишь у людей с психологическими расстройствами. У многих пациентов причиной операции становится неудовлетворённость своим внешним видом, но нельзя исключать влияние социальных стандартов красоты. Психологические риски должны учитываться в процессе подготовки к операции.

Миф №2

Пластическая хирургия — дорогое удовольствие Сегодня технологии пластической хирургии сильно продвинулись, делая процедуры доступными широкому кругу людей. Они уже не требуют длительного восстановительного периода, что делает их доступными даже для занятых людей.

Миф №3

К пластике прибегают только те, кто себя не любит Это большое заблуждение. Пластическая хирургия имеет множество показаний, и часто к ней обращаются женщины, желающие улучшить свой внешний вид после родов или с течением времени. Однако важно различать стремление к совершенству и комплексов от неудовлетворённости собой.

Миф №4

Пластика помогает в 50 лет выглядеть на 30. Пластическая хирургия может улучшить внешний вид, устранить морщины и подтянуть кожу, но она не возвращает нас в прошлое. Существуют временные методы омоложения, но они не могут изменить биологический процесс старения.

Миф №5

Пластическую операцию можно сделать один раз и навсегда Пластические операции имеют временный эффект, который может продолжаться в течение многих лет, но требует периодического обслуживания и поддержки. Они не являются окончательным решением, но могут значительно улучшить внешний вид на длительный срок.

ТОП-7 МИФОВ о пластической хирургии: Что вам никогда не расскажут
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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