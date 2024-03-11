Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Грузии заявили о недружественных действиях Киева
"Счетчик добрых дел" заработал в Ростовской области
Деми Мур показала трёх врослых дочерей от Брюса Уиллиса
В Крыму прогнозируется рекордный турпоток в 18 млн человек через 10 лет
Собаки без запаха
После отставки Залужного исчез комбриг с Авдеевского направления
Политолог Леви: вопрос об отправке войск НАТО на Украину не стоит
Летевшую в Сочи девушку сняли с рейса за нецензурную брань и драку
Kion выложил музыкальный тизер нового сезона сериала "Обоюдное согласие"

Как магний влияет на нервную систему и чем вам помогут ванны с английской солью

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Хронический недостаток магния является широко распространенным диагнозом, вторым по популярности после дефицита витамина D. Официальная статистика показывает, что каждый второй человек на планете страдает от недостатка этого элемента, что приводит к раздражительности, бессоннице и развитию синдрома хронической усталости. 

Как магний влияет на нервную систему и чем вам помогут ванны с английской солью
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Магний играет ключевую роль в организме, участвуя в более чем 300 ферментативных реакциях, регулируя передачу нервных импульсов, способствуя клеточному росту и расслаблению мышц. Он поступает в организм с пищей, но из-за несбалансированного рациона или технологий производства продуктов питания, его усвоение может быть нарушено.

Симптомы недостатка магния включают в себя судороги, бессонницу, раздражительность и ухудшение памяти. В некоторые периоды жизни организм особенно нуждается в магнии, например, во время беременности или при длительном стрессе. В таких случаях применение специальных препаратов может быть необходимо.

Магний усваивается в организме в виде солей, но его всасывание может затрудняться из-за сбоя работы гормональной системы или нарушения баланса других элементов, таких как фосфор и кальций. При дефиците магния не рекомендуется употребление газировки, алкоголя и напитков с мочегонным эффектом.

Английская соль содержит магний, серу, воду и кислород и может помочь улучшить работу нервной системы, сон и снять тревожность. Ванны с английской солью рекомендуются для нормализации обмена веществ, лечения депрессии и заболеваний мочеполовой системы. Магний, проникая через кожу, помогает выводить вредные продукты обмена веществ из организма, и ванны с английской солью могут улучшить его усвоение.

Принимаем магний внутрь или в ванной? | Что пьем?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш

Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.

Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
Парламентские выборы в Португалии удивили глобалистов Любовь Степушова Спецслужбы Британии и США управляют всеми военными процессами ВСУ Дмитрий Плотников
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
В каких странах кошек обожают, а в каких - попросту едят: рассказываем кто и почему так относится к кошкам
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Последние материалы
После отставки Залужного исчез комбриг с Авдеевского направления
Политолог Леви: вопрос об отправке войск НАТО на Украину не стоит
Летевшую в Сочи девушку сняли с рейса за нецензурную брань и драку
Kion выложил музыкальный тизер нового сезона сериала "Обоюдное согласие"
В Запорожской области был принят закон об омбудсмене
Sea of Thieves выходит на PlayStation с поддержкой от Sony
Теплица или парник? Разбираемся что лучше подойдёт для вашего участка
Певица Мадонна застыдила фаната-инвалида на своём концерте
Как подобрать время для тренировок
СNN: в России производится втрое больше снарядов, чем в США и странах Европы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников