Как магний влияет на нервную систему и чем вам помогут ванны с английской солью

Хронический недостаток магния является широко распространенным диагнозом, вторым по популярности после дефицита витамина D. Официальная статистика показывает, что каждый второй человек на планете страдает от недостатка этого элемента, что приводит к раздражительности, бессоннице и развитию синдрома хронической усталости.
Магний играет ключевую роль в организме, участвуя в более чем 300 ферментативных реакциях, регулируя передачу нервных импульсов, способствуя клеточному росту и расслаблению мышц. Он поступает в организм с пищей, но из-за несбалансированного рациона или технологий производства продуктов питания, его усвоение может быть нарушено.
Симптомы недостатка магния включают в себя судороги, бессонницу, раздражительность и ухудшение памяти. В некоторые периоды жизни организм особенно нуждается в магнии, например, во время беременности или при длительном стрессе. В таких случаях применение специальных препаратов может быть необходимо.
Магний усваивается в организме в виде солей, но его всасывание может затрудняться из-за сбоя работы гормональной системы или нарушения баланса других элементов, таких как фосфор и кальций. При дефиците магния не рекомендуется употребление газировки, алкоголя и напитков с мочегонным эффектом.
Английская соль содержит магний, серу, воду и кислород и может помочь улучшить работу нервной системы, сон и снять тревожность. Ванны с английской солью рекомендуются для нормализации обмена веществ, лечения депрессии и заболеваний мочеполовой системы. Магний, проникая через кожу, помогает выводить вредные продукты обмена веществ из организма, и ванны с английской солью могут улучшить его усвоение.
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