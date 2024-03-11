Как восстановить яркий и открытый взгляд: хирург рассказывает о современных методах борьбы с усталым видом лица и опущенными веками

Как вернуть распахнутый взгляд

2:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Омоложение области вокруг глаз является одной из наиболее распространенных процедур в области красоты. Хирург Игорь Белый делится своими знаниями о новых методиках и приемах, которые специалисты могут предложить сегодня, а также обращает внимание на ключевые аспекты, на которые следует обратить внимание, чтобы не пропустить ничего важного.

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Омоложение зоны вокруг глаз требует соблюдения определенных требований:

Короткий разрез и минимальная травматичность операции;

Максимальное сохранение тканей путем их перераспределения, а не удаления;

Расширение области омоложения для достижения комплексного результата.

Следуя этим принципам, можно добиться не просто подтянутых век, а также максимально естественного и долговременного эффекта, при этом минимизируя травматичность операции и ускоряя процесс реабилитации.

Блефаропластика, хоть и является распространенным методом коррекции верхних век, не всегда эффективна. Это связано с тем, что опущение век может быть вызвано не только избытком кожи, но и опущением бровей. В таких случаях более эффективными могут быть новые методики омоложения лица.

Топ-лифтинг — это операция, направленная на подтяжку бровей, что придает лицу молодой и открытый взгляд. Это позволяет сделать блефаропластику менее объемной и более сохраняющей ткани, что в конечном итоге обеспечивает более естественный результат.

Трансконьюктивальная блефаропластика может быть эффективной для коррекции мешков под глазами у молодых пациентов без избытка кожи. Однако в случае наличия избытка кожи, рекомендуется проведение полноценной нижней блефаропластики с удалением как кожи, так и жировых грыж.

Чек-лифтинг может быть необходим в случае опущения средней зоны лица, что придает лицу уставший и печальный вид. Эта операция позволяет вернуть лицу свежий и сияющий вид, а совместно с нижней блефаропластикой может дать более полноценный и естественный результат.

Современная пластика зоны глаз представляет собой не просто подтяжку век, а комплекс короткошовных операций, что обеспечивает естественный результат и минимальное воздействие на ткани, а также сокращает период реабилитации.

Цены на операции варьируются: топ-лифтинг — около 220 тыс. рублей, чек-лифтинг — около 300 тыс. рублей, блефаропластика — около 150 тыс. рублей.





Распахнутый взгляд | Как сделать глаза молодыми