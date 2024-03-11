Как восстановить яркий и открытый взгляд: хирург рассказывает о современных методах борьбы с усталым видом лица и опущенными веками

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Как вернуть распахнутый взгляд

2:27
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Омоложение области вокруг глаз является одной из наиболее распространенных процедур в области красоты. Хирург Игорь Белый делится своими знаниями о новых методиках и приемах, которые специалисты могут предложить сегодня, а также обращает внимание на ключевые аспекты, на которые следует обратить внимание, чтобы не пропустить ничего важного.

Как вернуть распахнутый взгляд
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Омоложение зоны вокруг глаз требует соблюдения определенных требований:

  • Короткий разрез и минимальная травматичность операции;
  • Максимальное сохранение тканей путем их перераспределения, а не удаления;
  • Расширение области омоложения для достижения комплексного результата.

Следуя этим принципам, можно добиться не просто подтянутых век, а также максимально естественного и долговременного эффекта, при этом минимизируя травматичность операции и ускоряя процесс реабилитации.

Блефаропластика, хоть и является распространенным методом коррекции верхних век, не всегда эффективна. Это связано с тем, что опущение век может быть вызвано не только избытком кожи, но и опущением бровей. В таких случаях более эффективными могут быть новые методики омоложения лица.

Топ-лифтинг — это операция, направленная на подтяжку бровей, что придает лицу молодой и открытый взгляд. Это позволяет сделать блефаропластику менее объемной и более сохраняющей ткани, что в конечном итоге обеспечивает более естественный результат.

Трансконьюктивальная блефаропластика может быть эффективной для коррекции мешков под глазами у молодых пациентов без избытка кожи. Однако в случае наличия избытка кожи, рекомендуется проведение полноценной нижней блефаропластики с удалением как кожи, так и жировых грыж.

Чек-лифтинг может быть необходим в случае опущения средней зоны лица, что придает лицу уставший и печальный вид. Эта операция позволяет вернуть лицу свежий и сияющий вид, а совместно с нижней блефаропластикой может дать более полноценный и естественный результат.

Современная пластика зоны глаз представляет собой не просто подтяжку век, а комплекс короткошовных операций, что обеспечивает естественный результат и минимальное воздействие на ткани, а также сокращает период реабилитации.

Цены на операции варьируются: топ-лифтинг — около 220 тыс. рублей, чек-лифтинг — около 300 тыс. рублей, блефаропластика — около 150 тыс. рублей.


Распахнутый взгляд | Как сделать глаза молодыми
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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