Как восстановить яркий и открытый взгляд: хирург рассказывает о современных методах борьбы с усталым видом лица и опущенными веками

Омоложение области вокруг глаз является одной из наиболее распространенных процедур в области красоты. Хирург Игорь Белый делится своими знаниями о новых методиках и приемах, которые специалисты могут предложить сегодня, а также обращает внимание на ключевые аспекты, на которые следует обратить внимание, чтобы не пропустить ничего важного.
Омоложение зоны вокруг глаз требует соблюдения определенных требований:
Следуя этим принципам, можно добиться не просто подтянутых век, а также максимально естественного и долговременного эффекта, при этом минимизируя травматичность операции и ускоряя процесс реабилитации.
Блефаропластика, хоть и является распространенным методом коррекции верхних век, не всегда эффективна. Это связано с тем, что опущение век может быть вызвано не только избытком кожи, но и опущением бровей. В таких случаях более эффективными могут быть новые методики омоложения лица.
Топ-лифтинг — это операция, направленная на подтяжку бровей, что придает лицу молодой и открытый взгляд. Это позволяет сделать блефаропластику менее объемной и более сохраняющей ткани, что в конечном итоге обеспечивает более естественный результат.
Трансконьюктивальная блефаропластика может быть эффективной для коррекции мешков под глазами у молодых пациентов без избытка кожи. Однако в случае наличия избытка кожи, рекомендуется проведение полноценной нижней блефаропластики с удалением как кожи, так и жировых грыж.
Чек-лифтинг может быть необходим в случае опущения средней зоны лица, что придает лицу уставший и печальный вид. Эта операция позволяет вернуть лицу свежий и сияющий вид, а совместно с нижней блефаропластикой может дать более полноценный и естественный результат.
Современная пластика зоны глаз представляет собой не просто подтяжку век, а комплекс короткошовных операций, что обеспечивает естественный результат и минимальное воздействие на ткани, а также сокращает период реабилитации.
Цены на операции варьируются: топ-лифтинг — около 220 тыс. рублей, чек-лифтинг — около 300 тыс. рублей, блефаропластика — около 150 тыс. рублей.
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