Отшелушивание кожи: эффективные методы и советы для домашнего использования

Эффективное отшелушивание в домашних условиях - это важная процедура для поддержания здоровья и красоты кожи. Однако, чтобы избежать неприятных последствий, необходимо соблюдать меры безопасности. Вот несколько советов по отшелушиванию кожи от дерматологов портала add.org.

Фото: openverse.org by AGRONAUTI is licensed under CC BY-SA 2.0.