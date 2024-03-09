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Пять лучших процедур красоты, которые улучшат состояние кожи и подлечат нервы

Косметолог посоветовала пять бьюти-процедур, которые спасут кожу и ментальное здоровье

1:05
Моя семья » Красота и стиль

Популярные процедуры красоты могут не только улучшить качество кожи, но и повлиять на эмоциональное состояние. Косметолог Татьяна Жилякова из сети клиник Re:new делится своими советами:

Косметолог посоветовала пять бьюти-процедур, которые спасут кожу и ментальное здоровье
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  1. Ботулинотерапия: микродозы ботокса помогают не только разгладить морщины, но и улучшить эмоциональное состояние, блокируя "мышцы негативных эмоций".
  2. IPL-терапия (фотоомоложение): эта процедура может значительно улучшить качество кожи, что положительно сказывается на ментальном здоровье, особенно в условиях стресса, связанного с личными и мировыми проблемами.
  3. "Капельницы Золушки": использование глутатиона и витамина С в капельницах помогает восстановить энергию, улучшить настроение и усилить эффект эстетических процедур.
  4. Эндосфера-терапия: этот аппаратный метод помогает улучшить кровообращение и лимфоток, восстанавливая тело и улучшая эмоциональное состояние.
  5. LED-терапия (фотодинамическая терапия): помимо борьбы с кожными проблемами, этот метод также способствует повышению настроения и энергии благодаря воздействию света на организм.
Лучшие процедуры для улучшения качества кожи лица!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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