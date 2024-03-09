Пять лучших процедур красоты, которые улучшат состояние кожи и подлечат нервы

Популярные процедуры красоты могут не только улучшить качество кожи, но и повлиять на эмоциональное состояние. Косметолог Татьяна Жилякова из сети клиник Re:new делится своими советами:
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Ботулинотерапия: микродозы ботокса помогают не только разгладить морщины, но и улучшить эмоциональное состояние, блокируя "мышцы негативных эмоций".
IPL-терапия (фотоомоложение): эта процедура может значительно улучшить качество кожи, что положительно сказывается на ментальном здоровье, особенно в условиях стресса, связанного с личными и мировыми проблемами.
"Капельницы Золушки": использование глутатиона и витамина С в капельницах помогает восстановить энергию, улучшить настроение и усилить эффект эстетических процедур.
Эндосфера-терапия: этот аппаратный метод помогает улучшить кровообращение и лимфоток, восстанавливая тело и улучшая эмоциональное состояние.
LED-терапия (фотодинамическая терапия): помимо борьбы с кожными проблемами, этот метод также способствует повышению настроения и энергии благодаря воздействию света на организм.
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Лучшие процедуры для улучшения качества кожи лица!
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.
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