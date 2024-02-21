Какие расчески для стайлинга выбирают профессиональные стилисты для волос

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Какие расчески для укладки выбирают стилисты по волосам

2:15
Моя семья » Красота и стиль

При выборе расчесок для идеальной укладки волос важно учитывать не только навыки и качество используемых средств, но и правильный выбор расчесок и брашингов. Однако среди многочисленных моделей найти подходящую без подсказок и рекомендаций часто бывает сложно. Редакция BeautyHack. ru спросила у профессиональных стилистов, какие расчески они предпочитают использовать и почему. Вот их советы:

Какие расчески для укладки выбирают стилисты по волосам
Фото: openverse.org by en:User:Musical Linguist is licensed under CC BY-SA 3.0.

Брашинг D.43 IQ, Beautydrugs: Наталья Миллер, стилист по волосам и визажист, отмечает важное преимущество этой расчески — наличие индикатора готовности к работе. Она также подчеркивает, что брашинг прекрасно распутывает волосы, придавая им желаемый объем и форму.

Расчески и брашинги Harizma: Рената Рамазанова, стилист по волосам сети салонов Keep Looking, рекомендует продукцию этого бренда за ее удобство и разнообразие моделей, подходящих для разных типов волос и задач.

Расческа White Detangling Brush из коллекции SPA Brush, Balmainhair: Яна Ясенок, звездный визажист и стилист по волосам салона Remedy Lab, высоко оценивает эту расческу за ее мягкость и эффективность при распутывании волос, а также за то, что она стимулирует кровообращение кожи головы.

Брашинг Professional Ceramic Round Brush, Balmainhair: Светлана Бакуменко, стилист по волосам салона Health&Else, выделяет керамическое покрытие этой расчески, которое помогает быстро распределять тепло и уменьшать пушистость волос.

Брашинг Hair Rituel Brush, Sisley: Людмила Аншакова, парикмахер и визажист, рекомендует эту расческу за ее качество и комфорт в использовании, а также за прекрасный дизайн.

Расчески и брашинги Y. S. Park: Ольга Провоторова, стилист по волосам салона Vnukovo SPA&Beauty, отмечает удобство и эффективность этих расчесок, которые помогают справиться с различными типами волос.

Брашинг Volume, S-HEART-S: Христина Гальцова, стилист по волосам сети моностудий PMP, выделяет эту расческу за ее легкость, удобство и возможность создания объема и структуры при укладке волос.

 

Топ расчесок для волос
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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