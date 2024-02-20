Как быстро отрастить ногти на руках

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Как ускорить рост ногтей на руках

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Ногти на руках могут ломаться по разным причинам, включая нехватку витаминов, воздействие моющих средств, удаление гель-лака или просто неосторожность. Наращивание ногтей не всегда является наилучшим вариантом, так как даже современные материалы могут повредить ногтевую пластину. Вместо этого, можно принять меры для ускорения роста ногтей и улучшения их состояния без посещения салона.

Как ускорить рост ногтей на руках
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Чтобы достичь длинных и крепких ногтей, необходимо полностью пересмотреть ежедневный уход и быть терпеливым.

Уделите особое внимание употреблению витаминов D, А, Е, В5 и таких микроэлементов, как кальций, кремний, железо, цинк. Для этого включите в рацион молочные продукты, сухофрукты, орехи, морскую рыбу, морковь и растительное масло. При необходимости можно прибегнуть к приему витаминно-минеральных комплексов.

Регулярно проводите теплые ванночки для рук с добавлением морской соли, витаминов и эфирных масел. Это поможет укрепить ногтевую пластину и стимулировать их рост.

Для увлажнения и питания ногтей используйте увлажняющий крем, который также поможет предотвратить потерю влаги.

Массаж с витаминами А и Е может способствовать улучшению кровообращения и стимулировать рост ногтей.

Маска с красным перцем может стимулировать кровообращение и улучшить состояние ногтей, ускоряя их рост.

Наносите натуральные масла, такие как касторовое или оливковое, на ногтевую пластину и кожу рук для укрепления и увлажнения.

Проводите сеансы парафинотерапии для увлажнения и укрепления ногтей.

Избегайте контакта с агрессивными химическими веществами и используйте резиновые перчатки при работе с ними. Подпиливайте ногти стеклянной пилочкой, чтобы избежать повреждений.

КАК ОТРАСТИТЬ КРЕПКИЕ НОГТИ ВСЕГО ЗА 7 ДНЕЙ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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