Как быстро отрастить ногти на руках

Ногти на руках могут ломаться по разным причинам, включая нехватку витаминов, воздействие моющих средств, удаление гель-лака или просто неосторожность. Наращивание ногтей не всегда является наилучшим вариантом, так как даже современные материалы могут повредить ногтевую пластину. Вместо этого, можно принять меры для ускорения роста ногтей и улучшения их состояния без посещения салона.
Чтобы достичь длинных и крепких ногтей, необходимо полностью пересмотреть ежедневный уход и быть терпеливым.
Уделите особое внимание употреблению витаминов D, А, Е, В5 и таких микроэлементов, как кальций, кремний, железо, цинк. Для этого включите в рацион молочные продукты, сухофрукты, орехи, морскую рыбу, морковь и растительное масло. При необходимости можно прибегнуть к приему витаминно-минеральных комплексов.
Регулярно проводите теплые ванночки для рук с добавлением морской соли, витаминов и эфирных масел. Это поможет укрепить ногтевую пластину и стимулировать их рост.
Для увлажнения и питания ногтей используйте увлажняющий крем, который также поможет предотвратить потерю влаги.
Массаж с витаминами А и Е может способствовать улучшению кровообращения и стимулировать рост ногтей.
Маска с красным перцем может стимулировать кровообращение и улучшить состояние ногтей, ускоряя их рост.
Наносите натуральные масла, такие как касторовое или оливковое, на ногтевую пластину и кожу рук для укрепления и увлажнения.
Проводите сеансы парафинотерапии для увлажнения и укрепления ногтей.
Избегайте контакта с агрессивными химическими веществами и используйте резиновые перчатки при работе с ними. Подпиливайте ногти стеклянной пилочкой, чтобы избежать повреждений.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.