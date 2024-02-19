Ритуал красоты Наоми Кэмпбелл в 10 минут включает в себя использование матирующего тонера, мезороллера и смеси для придания коже сияния

10-минутная бьюти-рутина Наоми Кэмпбелл: матирующий тонер, мезороллер и смесь для сияния кожи

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ради поддержания своей красоты Наоми Кэмпбелл сделала множество жертв, в том числе изменила свою диету и бьюти-ритуалы. Она придерживается строгого режима питания, не употребляя мясо, молоко и продукты с глютеном, а также избегает десертов и алкоголя. Несмотря на это, в свои 50 лет она выглядит просто великолепно.

Фото: openverse.org by Georges Biard is licensed under CC BY-SA 4.0.

Кроме того, Наоми следует бьюти-ритуалам с фанатичным усердием, унаследованным от своей матери, которая научила ее ухаживать за кожей еще с детства. Она утверждает, что ее утренний уход занимает всего лишь 10 минут, включая использование матирующего тонера La Roche-Posay's Serozinc, мезороллера и смеси масла с витамином Е и гиалуроновой кислоты для придания коже сияния и увлажнения.

Кэмпбелл предпочитает использовать консилер Pat McGrath Labs Sublime Perfection для макияжа, смешивая разные оттенки для достижения естественного и равномерного тона кожи. Она также признается в своем неудачном опыте с бровями, поэтому обычно просто расчесывает их без дополнительных манипуляций.

Для подчеркивания черт лица она использует контурные румяна Nars's Contour blush duo и хайлайтер, а для глаз — новую коллекцию Pat McGrath's Mothership VIII: Divine Rose II. Ее предпочтение в оттенках губ — Omi от Pat McGrath, а для придания взгляду драматичности она подводит глаза черным лайнером.

Для Наоми макияж — это не просто процесс, а своеобразная игра, в которой она каждый раз пробует что-то новое, меняя цвета и экспериментируя, чтобы создать новый образ.

Наоми Кэмпбелл рассказывает, за что она любит гиалуроновую кислоту, витамин С и мезороллер