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Как достигнуть похудения с помощью правильной техники выполнения планки

Как правильно делать планку для похудения

1:23
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Планка — это упражнение статического характера, изначально происходящее из йоги и относящееся к категории изометрических упражнений. Оно направлено на сокращение мышц без изменения положения тела и является ключевым для укрепления мышечного корсета, включая мышцы живота, спины и боков. Существует несколько вариантов планки, каждый из которых задействует разные группы мышц и целенаправленно укрепляет корпус тела.

Как правильно делать планку для похудения
Фото: commons.wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Хотя планка предоставляет значительные преимущества для укрепления мышечного корсета, включая животные мышцы, спину, плечи и шею, она сама по себе не является панацеей для сжигания жира на животе. Большинство людей, ведущих малоподвижный образ жизни, накапливают висцеральный жир, который может привести к абдоминальному ожирению. Для достижения результатов в снижении жировых отложений на животе важно поддерживать калорийный дефицит путем сбалансированного рациона и умеренной физической активности.

Преимущества планки включают в себя улучшение осанки, подтяжку мышц, повышение выносливости, укрепление корпуса и улучшение кровообращения. Это доступное упражнение не требует специального оборудования и может выполняться в любом удобном месте. Постоянное выполнение планки также способствует улучшению настроения за счет выработки гормонов радости и счастья.

ВСЕГО 5 МИНУТ ТАКОЙ ПЛАНКИ и ВЫ СЕБЯ НЕ УЗНАЕТЕ!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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