Самые модные и стильные женщины времён 70-80-х: ностальгия зашкаливает?

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Идеалы красоты и стиля в 70-80-е годы

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Источником вдохновения для советских женщин в их стремлении выглядеть стильно и красиво были знаменитые соотечественницы — великие актрисы, певицы и балерины.

Идеалы красоты и стиля в 70-80-е годы
Фото: pixabay.com is licensed under Creative Commons Zero

В то время из-за ограничений и дефицита им приходилось проявлять большую изобретательность и использовать хитрые приёмы, чтобы создавать модные наряды.

Изготовление платьев с утягивающей талией, похожих на те, что носила Людмила Гурченко в фильме "Карнавальная ночь", было популярным занятием для женщин.

В этих платьях актриса выглядела очень необычно: округлая грудь, тонкая талия, широкая юбка и особенно белая меховая муфта — настоящий диоровский New Look. Чтобы создать такие платья, нужна была идеальная фигура, и Людмила Гурченко обладала всеми необходимыми данными.

Её талия была всего 48 сантиметров!

Актриса, которой на тот момент было всего 21 год, покорила зрителей своей красотой, обаянием, нежным голосом и естественной хрупкостью, которая так хорошо сочеталась с подчёркнутыми платьями.

Кроме того, девушки мечтали о шапке из меха, похожей на ту, что носила Барбара Брыльска в фильме "Ирония судьбы". 

Ну а хрупкую и изящную Майю Плисецкую любили не только в нашей стране, но и за рубежом. В те годы многие известные дизайнеры выбирали её в качестве своей музы.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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