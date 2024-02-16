Кремы для области вокруг глаз с защитой от УФ-лучей

Кремы для глаз с SPF защитой

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Особенности состава кремов для глаз с SPF:

Фото: Unsplash

Содержат специальные фильтры: физические и химические, для защиты от УФ-лучей и снижения активности меланина.

Дополнительно включают питательные, увлажняющие, успокаивающие, охлаждающие и восстанавливающие компоненты.

Могут содержать вытяжки из растений, эфирные масла и другие полезные ингредиенты.

Рекомендуется начинать использовать с 18 лет для защиты от темных кругов и отеков вокруг глаз.

Кремы с SPF защитой обеспечивают надежную защиту кожи в солнечную погоду и на пляже.

При выборе крема стоит отдавать предпочтение легким средствам, подходящим для чувствительной кожи вокруг глаз.

Рейтинг кремов для глаз с SPF:

Suractif Comfort Lift Lifting Eye Cream от Lancaster — элитный крем для ухода за кожей вокруг глаз, обеспечивающий защиту от солнечных лучей и эффект подтяжки. Sun Protection Eye Cream от Shiseido — крем с высоким фактором SPF и приятным ароматом, обеспечивающий надежную защиту кожи вокруг глаз. Anthelios Ultra от La Roche-Posay — крем с максимальной SPF защитой 50+, увлажняющий и замедляющий процессы старения кожи вокруг глаз. Clearly Corrective Dark Circle Perfector от Kiehl's — крем с минеральными светоотражающими фильтрами и пигментами, уменьшающий припухлость и устраняющий синяки под глазами. Age Defense Eye Cream от Superdefense — антивозрастной крем с SPF, соответствующий высочайшим европейским стандартам качества и подходящий для всех типов кожи вокруг глаз. Total Eye Care от Dermalogica — солнцезащитный крем с SPF 15 для ежедневного ухода за кожей вокруг глаз, который эффективно разглаживает кожу и устраняет морщинки.

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