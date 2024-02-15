Семь плохих признаков мастера в маникюре: узнай, есть ли они у твоего специалиста

Семь красных флагов мастера по маникюру: проверь, есть ли они у твоего

0:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбрать опытного мастера по маникюру может быть сложно, но красные флаги могут помочь тебе избежать непрофессиональных специалистов.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Первый сигнал о несоответствии требованиям гигиены и безопасности можно заметить по состоянию рабочего места мастера: беспорядок и неправильное хранение инструментов могут быть плохим знаком. Внимание к состоянию твоих ногтей также является важным фактором: профессиональный мастер всегда будет обращать внимание на их здоровье. Болезненность во время процедуры, недолгосрочные результаты и критика предыдущей работы — все это может указывать на непрофессионализм мастера.

Также важно, чтобы специалист умел общаться с клиентом и консультировать его о подходящих процедурах.

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