Семь плохих признаков мастера в маникюре: узнай, есть ли они у твоего специалиста

Выбрать опытного мастера по маникюру может быть сложно, но красные флаги могут помочь тебе избежать непрофессиональных специалистов.
Первый сигнал о несоответствии требованиям гигиены и безопасности можно заметить по состоянию рабочего места мастера: беспорядок и неправильное хранение инструментов могут быть плохим знаком. Внимание к состоянию твоих ногтей также является важным фактором: профессиональный мастер всегда будет обращать внимание на их здоровье. Болезненность во время процедуры, недолгосрочные результаты и критика предыдущей работы — все это может указывать на непрофессионализм мастера.
Также важно, чтобы специалист умел общаться с клиентом и консультировать его о подходящих процедурах.
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