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Пять основных принципов ухода за кожей для предотвращения признаков старения и сохранения ее молодости

Пять главных правил антивозрастного ухода, чтобы продлить молодость кожи

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Старение кожи — естественный процесс, зависящий от экологии, образа жизни, питания и эмоционального состояния. Первые признаки возрастных изменений чаще всего проявляются на лице в виде тусклого цвета, мелких морщин и пигментных пятен. Для борьбы с этими признаками существует антивозрастная косметика, однако важно знать основные принципы антивозрастного ухода, чтобы добиться максимального эффекта.

Пять главных правил антивозрастного ухода, чтобы продлить молодость кожи
Фото: openverse.org by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Косметолог-тренер Лана Аббасова рассказывает о пяти основных правилах антивозрастного ухода:

  1. Выбирай средства по составу: необходимо обращать внимание на компоненты, входящие в состав косметических средств, такие как ретиноиды, пептиды, витамин С, гиалуроновая кислота, ниацинамид, альфа- и бета-гидроксикислоты.
  2. Используй косметику по возрасту: коже в разные периоды жизни требуется разная поддержка, поэтому следует выбирать антивозрастные средства в зависимости от возрастной категории, чтобы избежать негативных последствий преждевременного применения интенсивных антивозрастных средств.
  3. Лучшая борьба с морщинами — профилактика: профилактика преждевременного старения кожи включает в себя здоровый образ жизни, правильное питание, умеренные физические нагрузки и качественный сон.
  4. Используй солнцезащитный крем: защита от ультрафиолетового излучения помогает предотвратить морщины и пигментацию, а также снижает риск развития меланомы. Рекомендуется использовать крем с SPF не менее 30 в городской среде и SPF 50 при путешествиях на море или в горы.
  5. Действуй комплексно: для максимального эффекта необходимо сочетать правильный уход за кожей с здоровым образом жизни и регулярными профессиональными процедурами в салоне красоты.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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