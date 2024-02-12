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Газожидкостный пилинг - его суть, достоинства и недостатки

Газожидкостный пилинг: что это, плюсы и минусы

1:12
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Газожидкостный пилинг представляет собой безконтактную косметическую процедуру, направленную на очищение кожи. Это общее определение метода, который может быть как поверхностным, так и глубоким, в зависимости от индивидуальных потребностей клиента и рекомендаций специалиста.

Газожидкостный пилинг: что это, плюсы и минусы
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Процедура проводится с использованием специального аппарата Jet Peel, который способствует быстрой доставке микронизированных капель воды или другого препарата в глубокие слои кожи с помощью сверхзвуковой струи газа. Газожидкостный пилинг подходит для ухода за кожей лица и тела и является мягким и безболезненным методом, подходящим для всех типов кожи и возрастов. Он способствует улучшению состояния кожи, увлажнению, осветлению тонуса, а также может помочь при различных проблемах кожи, таких как акне, отечность и морщины. Процедура не требует длительной подготовки и позволяет вернуться к обычной жизни незамедлительно после проведения.

Однако у нее есть противопоказания, такие как гипертония, аутоиммунные заболевания и период беременности. Перед началом пилинга необходимо пройти консультацию специалиста для оценки состояния кожи и определения индивидуального подхода.

Как работает газожидкостный пилинг?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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