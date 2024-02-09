Эксперты высказывают мнение о том, что использование средств, содержащих протеин, может негативно сказаться на состоянии волос

Эксперты утверждают, что использование протеиновых средств может повредить волосы

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Эксперт подтверждает, что средства, содержащие протеин, могут повредить волосы. Превышение допустимой нормы протеина приводит к перенасыщению, проявляющемуся в утрате объема и жирности волос.

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Для восстановления баланса рекомендуется временно прекратить использование таких средств и обратиться к детокс-шампуню.

При использовании протеиновых средств необходимо тщательно промывать волосы теплой водой на каждом этапе ухода, чтобы избежать перегрузки.

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