Дух России: пять брендов парфюмерии, выведенных на свет в России

Русский дух: пять парфюмерных марок родом из России

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эпоха, когда упоминание о российских духах ассоциировалось с "Красной Москвой" и ароматами из дискаунтеров, ушла в прошлое. В последние годы в России появляются нишевые парфюмерные бренды, включая как крупные компании, так и семейные предприятия. Примером может служить подбренд Cosmogony от Brocard, объединяющий ресурсы крупного бренда с творчеством известных парфюмеров. Также становится популярным участие малых компаний, где новаторские композиции создают начинающие парфюмеры.

Фото: openverse.org by Vetiver Aromatics is licensed under CC BY-SA 2.0.

Нose, основанный Тимуром Солодовым, внедряет в свои ароматы уникальные обонятельные воспоминания и ассоциации, которые исходят из российского опыта. К примеру, ароматы "Лес" и "Степь" посвящены Башкирии, а "NB!" представляет собой насыщенный букет с запахом трав и бумажных страниц.

Cosmogony, дочерний бренд Brocard, предлагает нишевые ароматы, такие как "Sun Light" с розовым перцем и "Sacred Earth" с ароматом спелого инжира.

Pure Sense, социальный проект, созданный Екатериной Зинченко, предлагает ароматы, разработанные незрячими людьми, пройденными обучение парфюмерному искусству в рамках проекта.

Fakoshima, изначально бренд оптики, перешагнул в нишевую парфюмерию с ароматом "Tear You Apart", который вызвал восторг и стал объектом повышенного интереса со стороны публики.

Holynose Parfums, исследующий российский ольфакторный опыт, представляет свои истории о пепле, тумане, нейлоне и ритме, создавая уникальные ароматы, такие как "Пепел", погружающий в атмосферу ночного огня и радости, или "Туман", передающий образ апрельского утра с запахом дыма из заводских труб и лужами под ногами.