Не рекомендуется оставлять маски для лица более 20 минут — какие другие ошибки мы допускаем в уходе за кожей в домашних условиях

Маски для лица нельзя держать дольше 20 минут — какие еще ошибки мы допускаем в домашнем уходе

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Часто причиной воспалений и недостатков кожи становится неправильный домашний уход. Ошибки, такие как некачественное удаление макияжа, борьба с расширенными порами и использование масок сверх указанного времени, распространены практически у всех. Вместе с врачом из клиники "СМ-Косметология" Ольгой Андрияновой мы выявили семь основных заблуждений в уходе за кожей, которые могут негативно сказаться на ее состоянии.

Фото: https://101hairtips.com

Продолжительность использования масок. Каждая маска имеет свои рекомендации по применению, и их важно соблюдать. Например, тканевые маски следует держать не более 15-20 минут, чтобы избежать потери их свойств. Некачественное удаление макияжа. Демакияж следует проводить каждый день в три этапа: удаление косметики, очищение и тонизация, что способствует поддержанию здоровья кожи.

Чрезмерное скрабирование. Использование скрабов чаще одного-двух раз в неделю может повредить естественный липидный слой кожи, поэтому эксфолиацию нужно проводить бережно, подстраивая под тип кожи. Бесполезные попытки сузить поры. Расширенные поры — результат генетики, и хотя их полностью избавиться невозможно, можно улучшить визуальный эффект с помощью профессиональных процедур.

Пренебрежение тоником. Тонизирование важно для восстановления pH-баланса кожи после очищения и обеспечивает более эффективное воздействие последующего ухода. Использование минеральных масел без особой осторожности. При выборе масел необходимо убедиться, что они предназначены для косметического применения и избегать забивания пор после массажа лица. Неправильный выбор уходовой косметики. Некорректно подобранные средства могут стать источником проблем с кожей, поэтому важно консультироваться с специалистом перед выбором продуктов ухода.