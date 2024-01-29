Не рекомендуется оставлять маски для лица более 20 минут — какие другие ошибки мы допускаем в уходе за кожей в домашних условиях

Часто причиной воспалений и недостатков кожи становится неправильный домашний уход. Ошибки, такие как некачественное удаление макияжа, борьба с расширенными порами и использование масок сверх указанного времени, распространены практически у всех. Вместе с врачом из клиники "СМ-Косметология" Ольгой Андрияновой мы выявили семь основных заблуждений в уходе за кожей, которые могут негативно сказаться на ее состоянии.
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Продолжительность использования масок. Каждая маска имеет свои рекомендации по применению, и их важно соблюдать. Например, тканевые маски следует держать не более 15-20 минут, чтобы избежать потери их свойств.
Некачественное удаление макияжа. Демакияж следует проводить каждый день в три этапа: удаление косметики, очищение и тонизация, что способствует поддержанию здоровья кожи. Чрезмерное скрабирование. Использование скрабов чаще одного-двух раз в неделю может повредить естественный липидный слой кожи, поэтому эксфолиацию нужно проводить бережно, подстраивая под тип кожи.
Бесполезные попытки сузить поры. Расширенные поры — результат генетики, и хотя их полностью избавиться невозможно, можно улучшить визуальный эффект с помощью профессиональных процедур. Пренебрежение тоником. Тонизирование важно для восстановления pH-баланса кожи после очищения и обеспечивает более эффективное воздействие последующего ухода.
Использование минеральных масел без особой осторожности. При выборе масел необходимо убедиться, что они предназначены для косметического применения и избегать забивания пор после массажа лица.
Неправильный выбор уходовой косметики. Некорректно подобранные средства могут стать источником проблем с кожей, поэтому важно консультироваться с специалистом перед выбором продуктов ухода.
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