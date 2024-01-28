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Вернуться к основам: почему столь важно ухаживать за кожей головы также тщательно, как за волосами

Вернуться к корням: почему за кожей головы нужно ухаживать так же тщательно, как и за волосами

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Ухаживать за кожей головы — важный и недооцененный аспект ухода за волосами, поскольку состояние волосяных фолликул напрямую влияет на полноценный рост волос. Проблемы, такие как сухость, зуд и различные заболевания, могут возникнуть из-за неправильного выбора средств для очищения, использования некачественных продуктов, частого окрашивания, неправильного мытья головы и горячего воздуха при сушке феном.

Вернуться к корням: почему за кожей головы нужно ухаживать так же тщательно, как и за волосами
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чтобы избежать этих проблем, важно выбирать средства ухода, учитывая тип кожи головы и стержня волос. Себорея, вызывающая перхоть и выпадение волос, может развиваться из-за неправильного ухода или на фоне гормональных нарушений, сниженного иммунитета или стрессов. Подбор шампуня и дополнительных ухаживающих средств играет важную роль в решении проблемы сочетания жирной кожи головы и сухих волос.

Трихологические советы для правильного ухода за волосами включают балансирование питания, подбор шампуня по типу кожи головы, бережное мытье головы, избегание слишком жесткой воды, тщательное смывание средства, бережное вытирание волос, ограниченное использование термоприборов, избегание травмирования кожи головы укладочными средствами, выбор качественной косметики, и предотвращение длительного натягивания кожи головы.

Все эти рекомендации помогут поддерживать здоровье кожи головы, предотвращая различные проблемы и способствуя красивому и здоровому росту волос.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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