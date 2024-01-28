Простой трюк, который придаст объем корням волос

Для тех, кто ищет простые способы добавить объем своей укладке, стилист по волосам Эмма Чен предлагает эффективный лайфхак. Она регулярно применяет этот трюк для создания текстуры и объема волос. Повторить его самостоятельно очень просто. Эмма подчеркивает важность создания разнообразных форм на волосах.
Важным элементом этой техники является использование плойки для завивки прядей в разные направления — как в сторону лица, так и от него. Это придает визуальную густоту и объем волосам. Когда речь заходит о прядях, обрамляющих лицо, Эмма предлагает использовать трюк "щепотка". Суть заключается в соединении двух прядей с разных сторон лица у пробора и их обработке текстурирующим спреем. Этот простой метод добавляет дополнительный объем у корней прядей, а также является отличным способом освежить укладку вне дома.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.