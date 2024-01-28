Простой трюк, который придаст объем корням волос

Простой лайфхак, который поможет добавить волосам прикорневой объем

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для тех, кто ищет простые способы добавить объем своей укладке, стилист по волосам Эмма Чен предлагает эффективный лайфхак. Она регулярно применяет этот трюк для создания текстуры и объема волос. Повторить его самостоятельно очень просто. Эмма подчеркивает важность создания разнообразных форм на волосах.

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Важным элементом этой техники является использование плойки для завивки прядей в разные направления — как в сторону лица, так и от него. Это придает визуальную густоту и объем волосам. Когда речь заходит о прядях, обрамляющих лицо, Эмма предлагает использовать трюк "щепотка". Суть заключается в соединении двух прядей с разных сторон лица у пробора и их обработке текстурирующим спреем. Этот простой метод добавляет дополнительный объем у корней прядей, а также является отличным способом освежить укладку вне дома.