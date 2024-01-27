5 средств для борьбы с сухостью кожи в период отопительного сезона

Надеемся, что в твоей косметичке уже появились питательные сыворотки и увлажняющие маски вместо летних флюидов и легких кремов. С приходом осени и зимы кожа требует более плотного ухода из-за центрального отопления, холодного ветра и снега. Для борьбы с этими факторами мы собрали пять средств для лица и тела, которые помогут сохранить здоровье и сияние кожи.
Средство справедливо получило приставку SOS, оказывая помощь даже самой обезвоженной коже.
Содержит растительные компоненты, такие как экстракты полыни, шиповника и бузины, обеспечивающие питание и успокоение кожи.
Идеально создан для холодного климата, основанный на макрогиалуроновой кислоте с высокомолекулярной структурой.
Обеспечивает увлажнение, быстро впитывается и не оставляет ощущение липкости.
Освежающая гелевая маска, идеальная для хранения в холодильнике.
Можно использовать как экспресс-увлажнение перед выходом или перед сном для более долговременных результатов.
Подчеркивается важность ухода за кожей рук и ног, особенно в осенне-зимний период.
Интенсивно питает благодаря комплексу натуральных масел и улучшает микроциркуляцию с экстрактом конского каштана.
Универсальное масло для тела, лица и волос с нежной и не жирной текстурой.
Обладает сладкой цветочной отдушкой, подходит даже в качестве замены парфюма.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.