5 средств для борьбы с сухостью кожи в период отопительного сезона

5 sos-средств против сухости кожи в отопительный сезон ﻿

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Надеемся, что в твоей косметичке уже появились питательные сыворотки и увлажняющие маски вместо летних флюидов и легких кремов. С приходом осени и зимы кожа требует более плотного ухода из-за центрального отопления, холодного ветра и снега. Для борьбы с этими факторами мы собрали пять средств для лица и тела, которые помогут сохранить здоровье и сияние кожи.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Маска-SOS для кожи рук и лица okolo:

Средство справедливо получило приставку SOS, оказывая помощь даже самой обезвоженной коже.

Содержит растительные компоненты, такие как экстракты полыни, шиповника и бузины, обеспечивающие питание и успокоение кожи.

Увлажняющий крем для лица Comfort Zone:

Идеально создан для холодного климата, основанный на макрогиалуроновой кислоте с высокомолекулярной структурой.

Обеспечивает увлажнение, быстро впитывается и не оставляет ощущение липкости.

Экстра-питательная восстанавливающая маска для лица OK Beautyм:

Освежающая гелевая маска, идеальная для хранения в холодильнике.

Можно использовать как экспресс-увлажнение перед выходом или перед сном для более долговременных результатов.

Питательный крем для тела Egia:

Подчеркивается важность ухода за кожей рук и ног, особенно в осенне-зимний период.

Интенсивно питает благодаря комплексу натуральных масел и улучшает микроциркуляцию с экстрактом конского каштана.

Масло для кожи и волос Organicals:

Универсальное масло для тела, лица и волос с нежной и не жирной текстурой.

Обладает сладкой цветочной отдушкой, подходит даже в качестве замены парфюма.