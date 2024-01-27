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5 средств для борьбы с сухостью кожи в период отопительного сезона

5 sos-средств против сухости кожи в отопительный сезон ﻿

1:40
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Надеемся, что в твоей косметичке уже появились питательные сыворотки и увлажняющие маски вместо летних флюидов и легких кремов. С приходом осени и зимы кожа требует более плотного ухода из-за центрального отопления, холодного ветра и снега. Для борьбы с этими факторами мы собрали пять средств для лица и тела, которые помогут сохранить здоровье и сияние кожи.

5 sos-средств против сухости кожи в отопительный сезон ﻿
Фото: Нейросеть Шедеврум
  • Маска-SOS для кожи рук и лица okolo:

Средство справедливо получило приставку SOS, оказывая помощь даже самой обезвоженной коже.
Содержит растительные компоненты, такие как экстракты полыни, шиповника и бузины, обеспечивающие питание и успокоение кожи.

  • Увлажняющий крем для лица Comfort Zone:

Идеально создан для холодного климата, основанный на макрогиалуроновой кислоте с высокомолекулярной структурой.
Обеспечивает увлажнение, быстро впитывается и не оставляет ощущение липкости.

  • Экстра-питательная восстанавливающая маска для лица OK Beautyм:

Освежающая гелевая маска, идеальная для хранения в холодильнике.
Можно использовать как экспресс-увлажнение перед выходом или перед сном для более долговременных результатов.

  • Питательный крем для тела Egia:

Подчеркивается важность ухода за кожей рук и ног, особенно в осенне-зимний период.
Интенсивно питает благодаря комплексу натуральных масел и улучшает микроциркуляцию с экстрактом конского каштана.

  • Масло для кожи и волос Organicals:

Универсальное масло для тела, лица и волос с нежной и не жирной текстурой.
Обладает сладкой цветочной отдушкой, подходит даже в качестве замены парфюма.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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