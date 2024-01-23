Какой период времени охватывает эффект ботокса

Сколько длится действие ботокса

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ботулинотерапия предоставляет широкий спектр возможностей, включая лечение мигрени, контроль потоотделения, бруксизм и стимуляцию заживления ран. Однако наиболее известным применением ботокса остается омоложение, где он проявляет свою эффективность в разглаживании морщин. Это, конечно, мощное средство, однако действие ботокса ограничено по времени.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ботокс действует как миорелаксант, расслабляя мышцы лица, что приводит к разглаживанию морщин и повышению упругости кожи. Результаты становятся заметными через 5-7 дней после проведения процедуры, достигая максимального эффекта обычно через две недели. Важно учитывать индивидуальные особенности организма, поэтому продолжительность эффекта может варьироваться.

Обычно эффект от инъекций ботокса сохраняется около шести месяцев, но длительность действия токсина поддается влиянию факторов, таких как скорость метаболизма, пол, возраст и особенности иммунной системы. Поэтому регулярность проведения процедур ботокса следует определять индивидуально под руководством квалифицированного врача-косметолога.