Ювелир Саламатин стремится зарегистрировать товарный знак под названием "Братство кольца"

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пока не ясно, какие продукты будут выпускаться под брендом "Братство кольца".

Фото: openverse.org

Андрей Саламатин, глава ювелирной компании "Сереброника" в Перми, пытается зарегистрировать несколько товарных знаков, включая "Братство кольца" и "Пермский звериный стиль", сообщает properm.ru. Кроме того, он уже обладает товарным знаком "Пермский период 300 миллионов лет".

Обратили внимание на товарные знаки предпринимателя после скандала с продюсером писателя Алексея Иванова, который выпустил роман "Сердце Пармы", а Саламатин использовал этот бренд для продажи ювелирных изделий.

Продюсер Юлия Зайцева подчеркивает, что действия Саламатина угрожают не только писателю.

"Чем это опасно? Пермский звериный стиль и Пермский период — это супер-раскрученные бренды, которые представляют целый регион и продвигаются десятками культурных проектов и институций. После регистрации деятельность этих институций попадает под контроль одного человека, для которого торговля этими брендовыми названиями вполне может превратиться в успешный бизнес", — считает Зайцева.

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Что такое шедевры ювелирного искусства от автора международного ювелирного бренда Андрея Саламатина?