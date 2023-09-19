Ювелир Саламатин стремится зарегистрировать товарный знак под названием "Братство кольца"

Пока не ясно, какие продукты будут выпускаться под брендом "Братство кольца".
Андрей Саламатин, глава ювелирной компании "Сереброника" в Перми, пытается зарегистрировать несколько товарных знаков, включая "Братство кольца" и "Пермский звериный стиль", сообщает properm.ru. Кроме того, он уже обладает товарным знаком "Пермский период 300 миллионов лет".
Обратили внимание на товарные знаки предпринимателя после скандала с продюсером писателя Алексея Иванова, который выпустил роман "Сердце Пармы", а Саламатин использовал этот бренд для продажи ювелирных изделий.
Продюсер Юлия Зайцева подчеркивает, что действия Саламатина угрожают не только писателю.
"Чем это опасно? Пермский звериный стиль и Пермский период — это супер-раскрученные бренды, которые представляют целый регион и продвигаются десятками культурных проектов и институций. После регистрации деятельность этих институций попадает под контроль одного человека, для которого торговля этими брендовыми названиями вполне может превратиться в успешный бизнес", — считает Зайцева.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В окружении Александры Пахмутовой рассказали о её состоянии и главном желании после смерти мужа Николая Добронравова.