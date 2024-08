Как Genesis GV80 сравнивается с Bentley и Rolls-Royce по качеству отделки

Как системы безопасности в Genesis GV80 могут раздражать

Genesis GV80 скоро получит обновления, которые обещают много новинок. Однако даже текущая версия уже радует высоким качеством отделки и комфортом салона. Несмотря на это, владельцы кроссовера отмечают несколько особенностей, которые могут раздражать в повседневной эксплуатации. Эти замечания подтвердил и перекупщик в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Корейские инженеры смогли перенести элементы роскоши от таких брендов, как Bentley и Rolls-Royce, в более доступные модели, что звучит удивительно, но это действительно так. Внутреннее оформление и отделка автомобилей Genesis превосходны. Сравните GV80 Coupe с аналогичным немецким автомобилем, и вы сразу заметите разницу в качестве материалов и атмосфере. Корейский продукт выглядит лучше во многих аспектах.

Одним из главных достоинств Genesis GV80 является то, что по качеству отделки он превосходит многие более дорогие кроссоверы, по крайней мере, так утверждают многие водители.

Тем не менее, если рассматривать конкурентов по качеству интерьера, то Lexus также стоит в этом ряду, хотя он значительно уступает в плане технологического оснащения. GV80 Coupe ориентирован на передних пассажиров, предоставляя им высокий дорожный просвет, комфорт и отличную обзорность внедорожника.

В нашей версии GV80 одной из особенностей, к которой нужно привыкнуть, являются двойные вращающиеся циферблаты: один для выбора передач, другой для управления информационно-развлекательной системой.

Хотя у Genesis GV80 есть свои недостатки, они скорее связаны с личными предпочтениями, чем с реальными проблемами автомобиля. Например, несмотря на спортивный внешний вид и надежное сцепление с дорогой, этот кроссовер не предназначен для резких изменений направления из-за своей массы в 2205 кг. Если ваша цель — быстрая езда ночью по любимым извивающимся дорогам, возможно, этот автомобиль не для вас.

GV80 Coupe больше ориентирован на комфорт и роскошь, чем на спортивные характеристики, и это ему идет. Однако система активного предупреждения об ограничении скорости может раздражать: каждый раз, когда вы превышаете лимит всего на 2 км/ч, она начинает пищать. Даже если вы её выключаете, она снова включится при следующем запуске машины.

Главный недостаток корейской модели — это чрезмерно навязчивые системы безопасности, которые постоянно подают сигналы и отвлекают от вождения.

Тем не менее, двигатель V6 идеально подходит для спортивного купе GV80, обеспечивая отличную мощность и отзывчивость. Рулевое управление хорошо справляется с масштабами автомобиля, и, несмотря на небольшой крен кузова на скорости, это несущественная проблема.

Genesis GV80 Coupe — это комфортный и управляемый автомобиль, который благодаря простоте использования и отличной подаче мощности может привлечь широкую аудиторию. По совокупности характеристик эта корейская модель не уступает своим именитым конкурентам, таким как BMW или Lexus.

Genesis GV80 — роскошный кроссовер среднего размера, производимый и продаваемый компанией Genesis, люксовым подразделением Hyundai Motors.

