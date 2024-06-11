Новый Toyota Land Cruiser 300 по цене старого седана — узнайте, как сэкономить миллионы

В России начались продажи внедорожника Toyota Land Cruiser 300 за 9 млн рублей

1:42 Your browser does not support the audio element. Авто

На российском рынке стартовали продажи нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300, который теперь можно приобрести через "серый" канал поставок. Если в прошлом году его цена начиналась от 12,7 млн рублей, то сейчас стоимость снизилась до 8,97 млн рублей, сообщают "Автоновости дня".

Фото: Wikipedia by Autosdeprimera is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По информации из Владивостока, в эту цену уже включены утилизационные сборы. Новый Land Cruiser 300 оснащен 3,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 415 лошадиных сил, 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Комплектация Prestige off-road предлагает широкий набор современных опций, таких как светодиодная оптика, многозонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль. Внедорожник также оборудован мультимедийным комплексом с премиум-акустической системой, беспроводной зарядкой для смартфонов и активной подвеской.

Помимо стандартной версии, предлагаются изменения к 70-летию модели, которые обойдутся в дополнительные 937 тысяч рублей. В других регионах, таких как Москва и Тула, цена на новый Land Cruiser 300 значительно выше и может превышать 11 млн рублей. В Самаре и Оренбурге стоимость внедорожника может достигать 16,5 млн рублей.

Кроме бензиновой версии, доступна и дизельная модификация с 3,3-литровым V-образным двигателем V6 мощностью 299 лошадиных сил.