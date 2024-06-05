Опасная угроза: США могут атаковать российские флоты с острова в Балтийском море

Адмирал Касатонов: размещение ракетных комплексов США на Борнхольме угрожает армии РФ

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Заместитель главнокомандующего ВМФ России, адмирал Владимир Касатонов, в статье для журнала Минобороны РФ "Военная мысль" сообщил, что размещение США ракетного комплекса Typhon с крылатыми ракетами Tomahawk на датском острове Борнхольм в Балтийском море представляет угрозу для базирования Балтийского и Северного флотов России. Об этом сообщает EADaily.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Комплекс Typhon, развернутый в октябре прошлого года, способен поражать морские цели в радиусе до 400 км с помощью зенитных управляемых ракет Standard-6, летящих по квазибаллистической траектории.

Наличие в составе комплекса крылатых ракет Tomahawk с дальностью 2400 км значительно увеличивает угрозу для российских флотов. С вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, эта угроза будет только нарастать. Хотя Пентагон официально не сообщал о переброске Tomahawk на Борнхольм, установка Raytheon Standard SM-6, способная запускать эти ракеты, уже развернута в Европе. Издание Defence24 ранее отметило, что США могут доставить Tomahawk на Борнхольм при необходимости, превращая остров в "пришвартованный ракетный крейсер".