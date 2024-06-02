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Эксперт раскрывает секреты: почему автопроизводители решили сбросить цены в мае

Эксперт объяснил, почему снижаются цены на авто

2:16
Авто

По итогам мая несколько автопроизводителей объявили о снижении цен на свои модели, особенно на электромобили. Эксперт aif. ru пояснил возможные причины такого решения.

Эксперт объяснил, почему снижаются цены на авто
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

На российском рынке по итогам мая снизились цены на ряд моделей автомобилей, в частности на электромобили.

По данным аналитического агентства "Автостат" и мониторинга "Цена Авто", в первой половине мая подешевели две модели. Стоимость кроссовера Geely Monjaro уменьшилась на сумму от 250 000 до 400 000 рублей (минус 5 — 9,6%), а электрический кроссовер Skywell ET5 в комплектации Luxury подешевел на 100 000 рублей (-1,8%).

В течение месяца отечественный производитель Evolute снизил цену на электрический кроссовер i-JET на 500 000 рублей (-7,2%). Также подешевели и другие модели, например, седан Venucia D60 Plus в топовой комплектации Luxury стал дешевле на 10 000 рублей (-0,3%), а электрокроссовер Voyah Free снизился в цене на 980 000 рублей (минус 10,4%).

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко считает, что снижение цен связано с конкуренцией на рынке и увеличением объема складских запасов. По его мнению, производители могли снизить цены для стимулирования спроса и удержания или увеличения своей рыночной доли. Кроме того, снижение цен может быть обусловлено изменением ценовой стратегии компаний.

В случае с электромобилями снижение цен может быть связано как с желанием увеличить продажи, так и с ростом локализации производства. Например, перенос части производственных операций автомобилей Evolute в Россию (на завод в Липецкой области) позволяет немного снизить конечные цены.

Также на цены могли повлиять данные о значительном снижении стоимости подержанных электромобилей (3-5 летних машин).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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