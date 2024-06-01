Невероятный способ охладить салон машины в жару — узнайте, как

Водителям назвали эффективный способ охлаждения руля и кресел в машине в жару

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Охладить руль и кресла в салоне автомобиля можно с помощью мокрого полотенца, рекомендуют эксперты.

Фото: flickr.com by loubeat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Летом, из-за аномальной жары, автовладельцы и их пассажиры часто сталкиваются с проблемой перегрева салона, когда рулевое колесо, сиденья и приборная панель становятся слишком горячими на солнце.

Чтобы снизить температуру этих поверхностей, нужно смочить полотенце водой, предпочтительно используя бутылку с распылителем для равномерного распределения влаги. Затем следует тщательно протереть горячие поверхности в салоне автомобиля — за счет испарения влаги температура руля и сидений быстро снизится.

Эксперты также отмечают, что вместо полотенца можно использовать влажные салфетки, специально предназначенные для ухода за салоном автомобиля. В этом случае поверхности останутся без разводов.