Tesla под ударом: тысячи автомобилей могут потерять управление, NHTSA требует срочные ответы

NHTSA требует у Tesla данные по расследованию проблем с рулевым управлением в моделях

0:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) запросило у Tesla информацию в рамках расследования проблем с рулевым управлением в моделях Model 3 и Model Y.

Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Расследование касается около 334,000 автомобилей 2023 модельного года после получения 115 отчетов о потере управления. NHTSA хочет получить данные о компонентах рулевого управления и любых изменениях, которые Tesla планирует в ближайшие месяцы.

Это расследование является продолжением предварительной оценки, начатой в июле 2023 года, и включает в себя более 2,388 жалоб. Tesla не предоставила комментариев по запросу NHTSA.