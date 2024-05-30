Tesla под ударом: тысячи автомобилей могут потерять управление, NHTSA требует срочные ответы

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NHTSA требует у Tesla данные по расследованию проблем с рулевым управлением в моделях

0:50
Авто

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) запросило у Tesla информацию в рамках расследования проблем с рулевым управлением в моделях Model 3 и Model Y.

NHTSA требует у Tesla данные по расследованию проблем с рулевым управлением в моделях
Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Расследование касается около 334,000 автомобилей 2023 модельного года после получения 115 отчетов о потере управления. NHTSA хочет получить данные о компонентах рулевого управления и любых изменениях, которые Tesla планирует в ближайшие месяцы.

Это расследование является продолжением предварительной оценки, начатой в июле 2023 года, и включает в себя более 2,388 жалоб. Tesla не предоставила комментариев по запросу NHTSA.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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