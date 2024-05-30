В ГАИ не будут снижать возрастной лимит для получения прав из-за этой статистики

В ГАИ объяснили, почему в России не снизят возрастной лимит для получения прав

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Снижение возрастного лимита для получения водительских удостоверений в России на данном этапе является несвоевременным. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников.

Фото: Pravda.Ru by Даниил Полоников

Во время заседания президиума Общественного совета МВД РФ он отметил, что разрешать управление транспортными средствами молодым людям, не достигшим установленного в России возраста, невозможно из-за высокой смертности среди молодых водителей.

"В настоящее время молодые водители ведут себя на дороге очень опасно. Статистика показывает, что уровень смертности среди молодых водителей довольно высокий. У нас более 700 молодых водителей погибли в ДТП", — сообщил глава ведомства.

Напомним, что согласно статье 26 закона "О безопасности дорожного движения" транспортными средствами категории M и подкатегории A1 могут управлять граждане с 16 лет, категориями A, B, C и подкатегориями B1, C1 — с 18 лет, а категорией D — с 21 года.