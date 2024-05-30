В ГАИ не будут снижать возрастной лимит для получения прав из-за этой статистики

Снижение возрастного лимита для получения водительских удостоверений в России на данном этапе является несвоевременным. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников.
Во время заседания президиума Общественного совета МВД РФ он отметил, что разрешать управление транспортными средствами молодым людям, не достигшим установленного в России возраста, невозможно из-за высокой смертности среди молодых водителей.
"В настоящее время молодые водители ведут себя на дороге очень опасно. Статистика показывает, что уровень смертности среди молодых водителей довольно высокий. У нас более 700 молодых водителей погибли в ДТП", — сообщил глава ведомства.
Напомним, что согласно статье 26 закона "О безопасности дорожного движения" транспортными средствами категории M и подкатегории A1 могут управлять граждане с 16 лет, категориями A, B, C и подкатегориями B1, C1 — с 18 лет, а категорией D — с 21 года.
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