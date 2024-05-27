Депутаты предложили увеличить утильсбор на автомобили

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Госдума поддержала резкое увеличение утилизационного сбора на автомобили

1:18
Авто

В России набирает обороты инициатива резкого увеличения утилизационного сбора на автомобили. Главу АВТОВАЗа Максима Соколова поддержал комитет Госдумы по промышленности и торговле, предложив увеличивать сборы более быстрыми темпами.

Госдума поддержала резкое увеличение утилизационного сбора на автомобили
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для бензиновых и дизельных машин с объемом мотора 1-2 литра сборы вырастут с 300 тысяч до 556 тысяч рублей в 2024 году и достигнут 1,17 миллиона рублей в последующие годы. Электромобили ждет еще более значительное увеличение: с нынешних 3,4 тысячи до 1,1 миллиона рублей в 2024 году и до 2,23 миллиона к 2030 году.

Это предложение направлено в Минпромторг и может быть одобрено, учитывая прошлый опыт. Увеличение сборов призвано снизить конкуренцию со стороны китайских автопроизводителей, чьи автомобили подешевели, составляя конкуренцию моделям Lada. Если инициатива будет одобрена, цены на импортные автомобили существенно вырастут, облегчая положение российских производителей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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