Стало известно, что скрывают новые белые Lada Aura

Новые Lada Aura: усовершенствованные модели с мощным двигателем и высоким комфортом

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Компания "АвтоВАЗ" продолжает выпуск новой модели Lada Aura с увеличенной колесной базой и улучшенным комфортом. Помимо черных автомобилей со светлым салоном, с конвейера завода начали сходить белые машины с черным салоном.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Lada Aura оснащается 122-сильным бензиновым мотором 1,8 литра в паре с китайским вариатором WLY, что обеспечивает высокую производительность и экономичность.

Раннее сообщалось, что Новая LADA Iskra оказалась значительно меньше Lada Largus. Несмотря на компактные размеры, автолюбители выразили заинтересованность в покупке, если габариты будут схожи с Kalina.