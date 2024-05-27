Стало известно, что скрывают новые белые Lada Aura

Компания "АвтоВАЗ" продолжает выпуск новой модели Lada Aura с увеличенной колесной базой и улучшенным комфортом. Помимо черных автомобилей со светлым салоном, с конвейера завода начали сходить белые машины с черным салоном.
Lada Aura оснащается 122-сильным бензиновым мотором 1,8 литра в паре с китайским вариатором WLY, что обеспечивает высокую производительность и экономичность.
Раннее сообщалось, что Новая LADA Iskra оказалась значительно меньше Lada Largus. Несмотря на компактные размеры, автолюбители выразили заинтересованность в покупке, если габариты будут схожи с Kalina.
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