Миниатюрная LADA Iskra: новый автомобиль, который удивил всех

Новый автомобиль LADA Iskra, полностью замаскированный камуфляжем, был замечен рядом с Lada Largus, что позволило оценить его размер.
В сравнении с Largus, Iskra выглядит значительно меньше, что отметили авторы паблика Avtograd news в соцсети "ВКонтакте". Несмотря на компактные размеры, автолюбители выразили заинтересованность в покупке, если габариты будут схожи с Kalina. Официальная презентация Iskra состоится на Петербургском экономическом форуме, а серийное производство начнётся в начале 2025 года.
В дополнение, заместитель премьер-министра Белоруссии сообщил о возможных поставках электронных автокомпонентов из Новосибирской области для белорусско-китайского предприятия СЗАО "Белджи".
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.