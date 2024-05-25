Миниатюрная LADA Iskra: новый автомобиль, который удивил всех

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Новая LADA Iskra оказалась значительно меньше Lada Largus

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Авто

Новый автомобиль LADA Iskra, полностью замаскированный камуфляжем, был замечен рядом с Lada Largus, что позволило оценить его размер.

Новая LADA Iskra оказалась значительно меньше Lada Largus
Фото: Wikipedia by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

В сравнении с Largus, Iskra выглядит значительно меньше, что отметили авторы паблика Avtograd news в соцсети "ВКонтакте". Несмотря на компактные размеры, автолюбители выразили заинтересованность в покупке, если габариты будут схожи с Kalina. Официальная презентация Iskra состоится на Петербургском экономическом форуме, а серийное производство начнётся в начале 2025 года.

В дополнение, заместитель премьер-министра Белоруссии сообщил о возможных поставках электронных автокомпонентов из Новосибирской области для белорусско-китайского предприятия СЗАО "Белджи".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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